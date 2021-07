Sept mois et le Luxembourg a réussi à administrer 698.319 vaccins à ses résidents comme à plusieurs milliers de frontaliers. De quoi sérieusement réduire l'impact de l'épidémie qui n'a pas fait de nouvelle victime ces dernières 24 heures.

La barre des 700.000 doses approche

Sept mois et le Luxembourg a réussi à administrer 698.319 vaccins à ses résidents comme à plusieurs milliers de frontaliers. De quoi sérieusement réduire l'impact de l'épidémie qui n'a pas fait de nouvelle victime ces dernières 24 heures.

Alors que le pays s'apprête à fermer la plupart de ses centres de vaccination, le Luxembourg tend tout de même le dos à toute reprise non maîtrisable des infections. Ouverture de listes d'attente pour celles et ceux qui auraient repoussé la date de leur injection anti-covid, vaccination des frontaliers, dépistages PCR offerts (et à volonté) aux résidents en station LST : tout est fait pour garder sous contrôle la progression d'un virus toujours préoccupant.

Sur les 7.191 derniers tests de dépistage effectués, 70 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,74%, selon les chiffres de la direction de la Santé.

Au total, 73.816 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 23 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (+1 en 24 heures). Parmi eux, trois se trouvent en soins intensifs. Et quatre patients, pris en charge pour d'autres pathologies, ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 698.319 doses de vaccin anti-covid. 339.058 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

Les géants internet Google et Facebook ont annoncé qu'ils exigeraient de tous leurs employés amenés à se rendre dans leurs locaux qu'ils soient vaccinés, après une vague d'annonces similaires d'organismes publics aux Etats-Unis.

Les 130.000 fonctionnaires de l'Etat de New York devront également être vaccinés ou se faire tester régulièrement, tandis que l'obligation de recevoir une injection anti-covid sera stricte pour le personnel des hôpitaux au contact de patients, a prévenu le gouverneur Andrew Cuomo.









