La 3ème dose pour les seniors sera discutée fin août

Patrick JACQUEMOT Le gouvernement attend l'avis du Comité supérieur des maladies infectieuses pour prendre, ou non, cette décision. Un choix qui interviendrait pour renforcer l'immunité des retraités notamment face aux nouvelles souches du virus.

Comme les soignants, les aînés ont fait partie de la première phase de vaccination anti-covid au Luxembourg. Seront-ils aussi parmi les pionniers à recevoir une troisième dose dans les semaines à venir? La question est à l'étude par le Comité supérieur des maladies infectieuses (CSMI). Et la ministre de la Santé a annoncé, jeudi, que les sages avaient jusqu'à fin août pour rendre un avis.

Et c'est sur cette opinion que le conseil de gouvernement s'appuiera pour décider (ou non) de cette orientation de la campagne vaccinale. Déjà, le 2 juillet dernier, les spécialistes du CSMI avaient fait part de leur avis concernant l'administration de cette troisième injection à des sujets vulnérables, et plus particulièrement aux personnes souffrant d'une immunité affaiblie. Aujourd'hui, près de 200 hommes et femmes ont ainsi déjà été triplement vaccinés contre le coronavirus. Dont près de la moitié durant la seule semaine du 2 au 8 août.

«Les maisons de repos n'ont pas été abandonnées» Très attendues, les conclusions du rapport indépendant dédié aux clusters dans les structures d'accueil dédiées aux personnes âgées ne fait pas état, lundi, de lacunes importantes, mais évoquent tout de même plusieurs pistes d'amélioration.

Après le drame sanitaire traversé dans les maisons de retraite, lors des premières vagues de contaminations, le gouvernement a notamment demandé au Conseil supérieur de l'éclairer sur le renouvellement des vaccins auprès des résidents de homes seniors. Une précision donnée par Paulette Lenert (LSAP) dans une réponse parlementaire adressée au député Jeff Engelen (ADR).

Voilà déjà quelques semaines, la Dr Thérèse Staub, présidente du CSMI, avait fait part de son opinion personnelle sur ce dossier. Estimant qu'une campagne d'administration de 3ème dose était plus que probable cet automne au Luxembourg.

En France, le comité de défense sanitaire a décidé, mercredi, de lancer à la rentrée un «rappel vaccinal» pour les plus de 80 ans et les personnes vulnérables. Moyen d'augmenter la protection immunitaire des seniors qui viendrait à diminuer au fil du temps et qui pourrait faciliter une contamination avec le redouté variant Delta.

La vaccination de proximité pour convaincre les réticents Contrairement à ses voisins qui connaissent un regain d'infections ces dernières semaines, le Luxembourg se trouve «dans une situation stable», assure mercredi la ministre de la Santé. Pour Paulette Lenert, l'explication se trouve dans l'avancée de la campagne vaccinale, amenée à évoluer.

En Israël, la campagne de la 3ème dose a débuté depuis plusieurs semaines auprès des plus de 60 ans. Et l'Etat hébreu envisage d'ores et déjà d'étendre le dispositif aux plus de 40 ans dès le mois prochain.

En Allemagne, le ministère de la Santé a lui choisi d'administrer des vaccins Pfizer ou Moderna dès septembre au titre de «complément immunitaire» aux populations âgées ou vulnérables, mais également aux citoyens qui n'auraient pas reçu précédemment une injection d'un sérum ARN messager.

