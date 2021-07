L'épidémie n'a pas fait de victime ce weekend

Les jours prochains diront si les rassemblements en lien avec la diffusion de la finale de l'Euro auront entraîné des clusters ici ou là. En attendant, la semaine débute avec 247 infections en 48h.

Les jours prochains diront si les rassemblements en lien avec la diffusion de la finale de l'Euro auront entraîné des clusters ici ou là. En attendant, la semaine débute avec 247 infections en 48h.

Le pays vaccine désormais les adolescents contre le covid, mais c'est bien la relation entre seniors et virus qui a fait l'actualité ce lundi. En effet, Jeannot Waringo a présenté aux députés le fruit de son enquête sur la gestion de la crise dans les maisons de retraite du pays. Ces lieux qui avaient vu se multiplier les clusters ces derniers mois (plus d'une centaine!). Le rapport ne pointe certes pas de dysfonctionnement majeur, mais nul doute que la vaccination des personnes âgées et -dans une moindre mesure- des personnels a contribué à stopper cet emballement des infections.

Sur les 339 derniers tests de dépistage effectués dimanche, 8 se sont avérés positifs.



Au total, 72.257 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 14 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (+8 durant le weekend). Parmi eux, deux se trouvent en soins intensifs. Sans oublier deux patients testés positifs au covid mais hospitalisés pour une autre pathologie.



Le Luxembourg a maintenant administré 614.892 doses de vaccin anti-covid. A ce jour, 272.261 personnes présentent un schéma vaccinal complet.



La Commission européenne veut convaincre Malte de revenir sur sa décision de fermer ses frontières aux non-vaccinés, a indiqué lundi le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders. Malte a affirmé vendredi être le premier pays de l'Union européenne à fermer ses frontières aux voyageurs non vaccinés, espérant juguler une recrudescence des nouveaux cas. Mais Didier Reynders a rappelé que l'adoption du pass sanitaire par l'UE s'imposait aux pays membres.





