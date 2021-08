Une nouvelle victime et 63 nouvelles infections : voilà le bilan covid ces dernières 24 heures au Luxembourg. Le pays repasse toutefois sous la barre des 700 résidents en contamination active au virus.

Covid-19 au Luxembourg

L'épidémie cause un 830ème décès

Une nouvelle victime et 63 nouvelles infections : voilà le bilan covid ces dernières 24 heures au Luxembourg. Le pays repasse toutefois sous la barre des 700 résidents en contamination active au virus.

Il y a un an, le Grand-Duché vivait dans le frémissement d'une seconde vague d'infections tout juste passée. A l'époque, il était question de 124 victimes et 7.400 contaminations covid. Douze mois ont passé, les compteurs se sont emballés à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, le bilan sanitaire fait état de 706 décès supplémentaires et surtout 67.518 covid+ dépistés. Aucun doute : le virus reste actif, même si sa dangerosité a quelque diminué.

Sur les derniers tests de dépistage effectués dimanche, 63 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,7%.

Au total 74.918 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 25 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (deux de moins que la veille). Parmi eux, cinq se trouvent en soins intensifs. Et sept patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 748.777 doses de vaccin anti-covid. 382.305 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





