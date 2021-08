Le nombre de patients covid+ pris en charge en soins normaux et intensifs a subitement grimpé à 35. Avec 75 nouveaux cas d'infection signalés au Luxembourg en 24 heures.

Covid-19 au Luxembourg

Fin de semaine marquée par la hausse des hospitalisations

Le nombre de patients covid+ pris en charge en soins normaux et intensifs a subitement grimpé à 35. Avec 75 nouveaux cas d'infection signalés au Luxembourg en 24 heures.

Plus de libertés ou plus de contraintes? Voilà à nouveau la question à laquelle devra répondre l'exécutif luxembourgeois dans les tout prochains jours. L'actuelle loi covid prenant fin mi-septembre, il est temps de se pencher sur les futures mesures. Pile au moment où les compteurs s'agitent à nouveau. Avec un effet vacances qui fait repartir les infections covid et la crainte d'un variant Delta dominant au pays.

Autant dire que l'évolution de la situation de cette fin août pèsera lourd sur les propositions que le conseil de gouvernement définira lors de sa prochaine réunion, le 1er septembre.

Sur les 4.466 derniers tests de dépistage effectués, 75 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,68%.



Au total 75.517 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.



Le ministère de la Santé fait état de 35 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (9 de plus que la veille). Parmi eux, cinq se trouvent en soins intensifs. Et cinq patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 758.431 doses de vaccin anti-covid. En tout, 388.689 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.