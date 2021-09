Le bilan de l'épidémie est passé à 832 victimes au Luxembourg ces samedi et dimanche. Le nombre de patients hospitalisés continue de monter (39 au dernier relevé du ministère de la Santé).

Covid-19 au Luxembourg

Deux morts et 143 nouveaux cas durant le weekend

Le bilan de l'épidémie est passé à 832 victimes au Luxembourg ces samedi et dimanche. Le nombre de patients hospitalisés continue de monter (39 au dernier relevé du ministère de la Santé).

Cette semaine, la Chambre des députés va commencer à étudier les propositions du gouvernement pour la future loi covid qui s'appliquera dès le 15 septembre. Un statu quo dans les grandes lignes, avec toutefois de nouvelles règles dans l'accès aux maisons de retraite et hôpitaux et surtout la fin de la gratuité des tests PCR (afin d'encourager un peu plus vers la vaccination). En attendant, l'épidémie continue de faire son oeuvre, avec une poussée des hospitalisations qui ne cesse pas.

Sur les derniers tests de dépistage effectués ces dernières 48 heures, 143 se sont avérés positifs.



Au total 76.245 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.



Le ministère de la Santé fait état de 39 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (six de plus que jeudi). Parmi eux, dix se trouvent en soins intensifs. Et cinq patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 767.613 doses de vaccin anti-covid. En tout, 394.240 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





