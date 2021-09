Avec 30 personnes dans les unités de soins, le Luxembourg enregistre une progression des patients sous surveillance médicale après une contamination au covid-19, indique mardi la direction de la Santé. 71 nouveaux cas sont à signaler.

Covid-19 au Luxembourg

Des hospitalisations en légère hausse

Contrairement à la Belgique où l'idée de la vaccination obligatoire rencontre de plus en plus d'adeptes, la situation sanitaire au Luxembourg amène à plus de pondération dans les propos. Bien qu'une pétition signée par plusieurs milliers de personnes opposées aux nouvelles règles circule, la tendance générale semble à l'accalmie. A l'image de la pandémie, selon les données de la direction de la Santé qui note ce mardi que 834 personnes sont officiellement décédées depuis mars 2020 après avoir été contaminées par le virus. Un chiffre qui n'évolue pas depuis plus d'une dizaine de jours.

Sur les 1.692 tests de dépistage effectués au cours des dernières 24 heures, 71 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 4,20%.



Au total 77.411 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.



Le ministère de la Santé fait état de 30 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Soit quatre de plus que la veille. Parmi eux, huit se trouvent en soins intensifs. Et quatre patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 779.082 doses de vaccin anti-covid. En tout, 400.531 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





