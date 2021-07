35 jours sans victimes, mais une épidémie qui, jour après jour, semble retrouver de l'élan : tel est le paradoxe que traverse le Luxembourg. Et cela à la veille de réviser ses règles sanitaires pour l'été.

Ce covid qui monte mais ne tue plus

Un Xavier Bettel toujours hospitalisé. Une vaccination AstraZeneca mise en doute face au nouveau variant Delta (dominant parmi les nouvelles infections). Un nombre d'infections actives au covid qui s'approche à nouveau des 1.000 cas au Grand-Duché : voilà le drôle de contexte que traverse le pays à la veille des vacances. Pas simple dans ces conditions pour l'exécutif de définir quelles seront les règles de conduite qui s'imposeront dans les semaines à venir, alors que l'actuelle loi covid s'achève pour la mi-juillet.

Sur les 5.833 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 118 se sont avérés positifs.



Au total, 71.547 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de cinq malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (+2 par rapport à lundi). Parmi eux, un seul se trouve en soins intensifs. Sans oublier deux patients testés positifs au covid mais hospitalisés pour une autre pathologie.



Le Luxembourg a maintenant administré 585.552 doses de vaccin anti-covid. A ce jour, 259.247 personnes présentent un schéma vaccinal complet.



En Espagne, où les contaminations explosent, la Catalogne a décidé mardi de réimposer des restrictions pour freiner la progression des contagions enregistrée ces derniers jours, principalement chez les jeunes. Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces clos devront fermer à partir de cette fin de semaine et il faudra présenter un test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour participer à des événements en plein air réunissant plus de 500 personnes.





