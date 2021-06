Le nombre de décès en lien avec l'infection n'a pas augmenté, au Luxembourg ces dernières 24 heures (818 morts au total). Sachant que désormais 228.051 personnes disposent d'un "schéma vaccinal complet" au pays.

Covid-19 au Luxembourg

Bientôt un mois sans victime de l'épidémie

Le nombre de décès en lien avec l'infection n'a pas augmenté, au Luxembourg ces dernières 24 heures (818 morts au total). Sachant que désormais 228.051 personnes disposent d'un "schéma vaccinal complet" au pays.

L'idée étant dans l'air depuis plusieurs semaines, mais ce mardi, la ministre de la Santé luxembourgeoise a confirmé qu'il n'était pas exclu d'avoir recours à une troisième dose vaccinale anti-covid à l'avenir. Même si pour le moment, Paulette Lenert reconnait que «tout restait flou» sur cette question, la politique la plus populaire du pays affirme que l'Etat a anticipé la situation, au cas où.

Ainsi, le Grand-Duché aurait déjà pris «suffisamment d'options» pour être livré en vaccins supplémentaires «dans les mois et les années à venir si nécessaire».

Sur les 6.407 derniers tests de dépistage effectués le weekend dernier, 53 se sont avérés positifs.

Au total, 70.695 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de cinq malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (chiffre stable). Parmi eux, un seul se trouve en soins intensifs. Sans oublier trois patients testés positifs au covid mais hospitalisés pour d'autres pathologies.



Le Luxembourg a maintenant administré 534.876 doses de vaccin anti-covid. A ce jour, 228.051 personnes présentent un schéma vaccinal complet.



Après deux mois et demi de baisse, les contaminations au covid-19 sont reparties à la hausse en Europe, principalement du fait du variant Delta au Royaume-Uni et en Russie où il provoque de nouvelles flambées épidémiques. Avec 20.400 contaminations quotidiennes ces sept derniers jours en Russie (+25% sur une semaine) et 16.400 au Royaume-Uni (+70%), les deux pays sont à la fois ceux qui déplorent actuellement le plus de nouveaux cas en Europe, mais aussi les deux où les contaminations progressent le plus rapidement parmi ceux recensant plus de 1.000 cas par jour.

Tirées par la situation dans ces deux pays, les contaminations en Europe repartent à la hausse, avec actuellement 56.800 nouveaux cas par jour, 21% de plus qu'il y a une semaine. Entre le 12 et le 18 juin, cet indicateur avait atteint son plus bas niveau à l'échelle du continent depuis la mi-septembre, avec 46.000 cas quotidiens.





