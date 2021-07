Avec 94 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures, le Luxembourg reste dans une situation maîtrisable. La campagne vaccinale, avec encore 4.447 injections en un jour, n'est pas étrangère à cette poussée virale contenue.

Bientôt 670.000 doses de vaccin administrées

En place depuis sept mois, l'organisation de la campagne vaccinale anti-covid s'apprête à prendre un virage au Luxembourg. Ainsi, ce jeudi, le ministère de la Santé a confirmé son intention de fermer, petit à petit, les six centres de vaccination du pays. Une mesure qui, logiquement, s'accompagnera par la possibilité offerte aux médecins généralistes d'injecter à leur tour les patients volontaires pour l'un ou l'autre des sérums disponibles.

Sur les 6.247 derniers tests de dépistage effectués, 94 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,5%.

Au total, 73.309 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 17 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (pas d'évolution en 24 heures). Parmi eux, six se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les six patients testés positifs au covid, mais hospitalisés pour d'autres pathologies.

Le Luxembourg a maintenant administré 669.767 doses de vaccin anti-covid. A ce jour, 309.600 personnes présentent un schéma vaccinal complet.



Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie covid tant en nombre de morts que de cas, avec 609.862 décès pour 34,2 millions de cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les USA, les Etats les plus touchés sont le Brésil (545.604 morts et 19,4 millions de cas), l'Inde (418.987 victimes, 31 millions de cas) et le Mexique (37.207 morts). Parmi les pays les plus durement frappés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population. Avec 593 décès pour 100.000 habitants, il devance la Hongrie (311), la Bosnie (295), la République tchèque (283) et la Macédoine du Nord (263).





