C'est le chiffre publié par le ministère de la Santé dans son dernier bulletin sanitaire. Toutefois, avec 50 nouveaux cas enregistrés en 24h, le pays voit toujours le SARS-CoV2 circuler.

Covid-19 au Luxembourg

72.536 personnes maintenant «guéries» du virus

Il y a un an pile, le Luxembourg comptait 1.333 infections actives au covid (et 119 victimes). Douze mois plus tard, et bien des infections passées depuis, le pays en enregistre encore 902 cas positifs. Etrange parallèle. La faute aux mutations et aux variants (le Delta est redevenu majoritaire) sans doute, alors que les bénéfices de la vaccination se font essentiellement remarquer sur le ralentissement de la mortalité en lien avec le virus, et sur les entrées de patients covid+ dans les hôpitaux. A défaut de respirer librement, le Grand-Duché peut souffler.

Sur les 5.475 derniers tests de dépistage effectués, 50 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 0,9% contre 1,95% la veille, selon les chiffres de la direction de la Santé.

Au total 74.262 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 22 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (+2 par rapport à la veille). Parmi eux, cinq se trouvent en soins intensifs. Et six patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 723.051 doses de vaccin anti-covid. 360.883 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

Pour la première semaine d'août, la pandémie covid-19 a continué d'accélérer dans toutes les régions du monde, à une exception près. Seule la zone Amérique latine/Caraïbes a vu sa situation s'améliorer, avec 13% de nouveaux cas en moins par rapport à la semaine précédente. Partout ailleurs, la situation s'est dégradée : +44% dans la zone Etats-Unis/Canada, +20% en Océanie, +11% au Moyen-Orient, +6% en Asie, +3% en Europe et +1% en Afrique.

