Le ministère de la Santé indique que le taux de positivité est passé sous la barre des 1%, tandis que le nombre d'infections actives augmente légèrement. Aucun décès supplémentaire n'est à déplorer.

Luxembourg 3 min.

Covid-19 au Luxembourg

52 nouveaux cas covid en 24 heures

Le ministère de la Santé indique que le taux de positivité est passé sous la barre des 1%, tandis que le nombre d'infections actives augmente légèrement. Aucun décès supplémentaire n'est à déplorer.

Si au Luxembourg comme ailleurs en Europe le vaccin continue de susciter la méfiance, le nombre de personnes vaccinées contre le covid augmente au sein de l'Union européenne. Ainsi, 223,8 millions de personnes présentent un schéma vaccinal complet, soit la moitié des ressortissants européens. Mais face à la recrudescence des variants, certains pays comme l'Allemagne entendent injecter une troisième dose à certains de leurs citoyens. Le Luxembourg de son côté n'a pas encore tranché la question.



Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publiés ce mardi, aucune nouvelle victime du covid-19 n'est ainsi à signaler, le bilan restant à 822 décès depuis mars 2020.

Sur les 6.368 derniers tests de dépistage effectués, 52 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 0,82%, selon les chiffres de la direction de la Santé. Le nombre d'infections actives, lui, se fixe à 1.003 cas contre 957 la veille.

Au total, 74.042 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 25 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus, un chiffre identique à la veille. Parmi eux, sept se trouvent en soins intensifs. Et sept patients, pris en charge pour d'autres pathologies, ont été signalés covid positifs.

Le Luxembourg a maintenant administré 715.151 doses de vaccin anti-covid. 353.900 personnes présentent, pour leur part, un schéma vaccinal complet.

Les Etats-Unis ont annoncé mardi avoir distribué plus de 100 millions de doses vaccinales contre le covid dans le monde, soit plus de dons que «tous les autres pays réunis», selon un communiqué.

La majeure partie a été attribuée via l'initiative internationale Covax mais aussi en collaboration avec des partenaires tels que l'Union africaine ou CARICOM (Communauté des Caraïbes). Dans le détail, les principaux bénéficiaires à ce jour sont l'Indonésie (8 millions de doses), les Philippines et la Colombie (6 millions de doses ou plus).

«Il est important de noter que les Etats-Unis n'ont pas utilisé, et n'utiliseront pas leurs vaccins pour obtenir des faveurs d'autres Etats. Notre but est de sauver des vies», assure la Maison Blanche, à l'heure où la Chine ou la Russie sont régulièrement soupçonnées d'utiliser leurs propres distributions de vaccins à des fins diplomatiques.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.