141 nouveaux cas signalés

Le bilan de l'épidémie au Luxembourg n'a pas empiré ces dernières 24 heures (821 victimes). Le nombre d'hospitalisations en lien avec le virus a même quelque peu régressé.

Il y a un an tout juste, face à la reprise épidémique (déjà), le gouvernement luxembourgeois se montrait plus ferme qu'au tout début de l'été 2020. Limitant, par exemple, à dix le nombre d'invités reçus chez soi. Douze mois plus tard, à partir de 11 personnes reçues à la maison, il faut porter un masque et respecter une distance interpersonnelle de 2 mètres. Les temps n'ont pas vraiment changé, sauf que l'immunisation a progressé avec la campagne vaccinale menée depuis près de sept mois maintenant..

Sur les 6.240 derniers tests de dépistage effectués, 141 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 2,26%.

Au total, 73.215 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 17 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (-2 en 24 heures). Parmi eux, six se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les sept patients testés positifs au covid, mais hospitalisés pour d'autres pathologies.



Le Luxembourg a maintenant administré 665.316 doses de vaccin anti-covid. A ce jour, plus de 305.000 personnes présentent un schéma vaccinal complet.



Les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont annoncé que le groupe Biovac allait réaliser dès début 2022 une étape de production de leur vaccin contre le covid-19 en Afrique du Sud, une première sur le continent. Les sociétés ont «signé une lettre d'intention» qui permettra de fournir jusqu'à 100 millions de doses par an aux pays africains. Le transfert des technologies et l'installation des machines nécessaires à la mise en flacons, la dernière étape de la fabrication, va démarrer «immédiatement».

Dans le même temps, la Russie a annoncé avoir produit au Vietnam un premier lot de son vaccin Spoutnik V, dans l'optique de faciliter l'accès à l'immunisation dans ce pays.





