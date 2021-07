Le nombre d'infections repart à la hausse selon le dernier bilan du ministère de la Santé. En revanche, aucun nouveau décès n'est à déplorer.

134 nouveaux cas covid en 24 heures

Le nombre d'infections repart à la hausse selon le dernier bilan du ministère de la Santé. En revanche, aucun nouveau décès n'est à déplorer.

Espérant renouer avec le tourisme cet été, Lex Delles (DP) présentait ce mardi la première application officielle dédiée aux points d'intérêt touristiques du Grand-Duché. Une «boussole 2.0» à destination des ressortissants européens, mais aussi des résidents qui voudraient rester au Luxembourg cet été, découragés par les restrictions sanitaires.

Car à cause du variant Delta, les infections repartent à la hausse ces dernières semaines, en Europe comme au Luxembourg, obligeant les gouvernements à revoir certains assouplissements. Au Grand-Duché par exemple, les autotests covid ne seront plus valables au-delà de 1 heure du matin, heure à laquelle bars et restaurants devront fermer leurs portes.



Le virus continue donc de se propager au Grand-Duché, mais sans faire de nouvelle victime: le bilan s'élève toujours à 819 décès depuis le début de la pandémie, un chiffre stable depuis une semaine.

Sur les 7.196 derniers tests de dépistage effectués, 134 se sont avérés positifs.



Au total, 72.391 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 13 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, deux se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les deux patients testés positifs au covid, mais hospitalisés pour d'autres pathologies.



Le Luxembourg a maintenant administré 621.067 doses de vaccin anti-covid. A ce jour, 276.175 personnes présentent un schéma vaccinal complet.



Les Français ont pris d'assaut les sites de rendez-vous de vaccination après les annonces du président Emmanuel Macron rendant la vaccination obligatoire des soignants et assimilés, et un pass sanitaire étendu à la plupart des lieux publics pour contrecarrer le contagieux variant Delta.

L'accès aux bars, restaurants, centres commerciaux et transports (sauf le transport local) sera soumis à un test covid négatif ou un certificat vaccinal, tout comme les lieux culturels comme les cinémas et théâtres, où les jauges venaient d'être supprimées fin juin. L'effet des annonces du président a été immédiat. «Près de 1,3 million de rendez-vous» ont été pris sur le site Doctolib entre l'allocution de M. Macron et mardi à la mi-journée, selon un tweet de son patron Stanislas Niox-Chateau.

Le gouvernement s'inquiète de la progression du variant Delta, trois fois plus contagieux que les souches précédentes et qui représente plus de 60% des 4.000 à 5.000 nouveaux cas quotidiens. Un chiffre qui pourrait flamber à 35.000 nouvelles contaminations début août en l'absence d'efforts pour limiter la circulation du virus, selon une modélisation mise à jour le 12 juillet par l'Institut Pasteur.





