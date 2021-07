En 24 heures, le nombre d'hospitalisés covid est lui redescendu à 22 malades alors que l'épidémie n'a plus fait de victimes depuis trois jours au Luxembourg (822 au total).

Luxembourg

Covid-19 au Luxembourg

107 nouvelles infections dépistées

En 24 heures, le nombre d'hospitalisés covid est lui redescendu à 22 malades alors que l'épidémie n'a plus fait de victimes depuis trois jours au Luxembourg (822 au total).

Avec 13% de réfractaires à la vaccination, le Luxembourg reste en bonne voie pour administrer le sérum contre les formes graves de l'infection transmise par le covid-19. Et déjà voilà les 700.000 doses administrées qui s'approchent, avec une nette majorité de flacons Pfizer/BioNTech distribués à la population et aux personnels de santé. Ces derniers auprès desquels une campagne «complémentaire» de vaccination vient de démarrer et s'étendra jusqu'au 10 août prochain.

Sur les 6.149 derniers tests de dépistage effectués, 107 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,74%, selon les chiffres de la direction de la Santé.

Au total, 73.744 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 22 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (-4 en 24 heures). Parmi eux, trois se trouvent en soins intensifs. Et trois patients, pris en charge pour d'autres pathologies, ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 694.898 doses de vaccin anti-covid. 336.173 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

Plus de la moitié de la population vivant en Allemagne (soit 41,8 millions de personnes) est désormais entièrement vaccinée contre le covid-19, a annoncé mercredi le ministre de la Santé. Une information qui tombe alors que le pays s'inquiète d'une remontée des courbes d'infection. Le chemin est encore long pour atteindre les 80% de vaccinés, seuil visé par le pays pour atteindre l'immunité collective.

Plusieurs voix, notamment le bras droit d'Angela Merkel, ont récemment suggéré d'imposer des restrictions pour les non-vaccinés. Sachant qu'un pass sanitaire est déjà en vigueur au Danemark, en Hongrie, en France et bientôt en Italie.









