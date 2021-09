A l'heure de la reprise du fondamental, le pays compte 1.169 infections actives. Aucune victime n'est à déplorer ces dernières 24 heures, le nombre de décès liés à l'épidémie restant à 834.

Covid-19 au Luxembourg

102 nouvelles infections en 24 heures

Voilà, c'est fait : le retour au travail est lancé, la rentrée scolaire est entamée et, grosso modo, la nouvelle loi covid marque un statu quo dans les mesures sanitaires à respecter d'ici la mi-octobre. Le Luxembourg va-t-il connaître la quatrième vague annoncée où le pays réussira-t-il à maîtriser la circulation du virus? Une chose est claire : les prochaines semaines seront à nouveau cruciales. Il y a un an tout juste, l'automne avait été marqué par le rebond de l'épidémie, et chacun espère éviter pareil scénario cette fois.

Sur les 7.357 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 102 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,39%.



Au total 76.996 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.



Le ministère de la Santé fait état de 32 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (cinq de moins que la veille). Parmi eux, huit se trouvent en soins intensifs. Et deux patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 775.270 doses de vaccin anti-covid. En tout, 398.431 personnes présentent un schéma vaccinal complet.









