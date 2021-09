33 malades hospitalisés en raison du coronavirus, 121 nouveaux dépistés covid+ : les derniers relevés du ministère de la Santé trahissent déjà la reprise infectieuse attendue pour la rentrée.

Covid-19 au Luxembourg

1.111 infections actives pour débuter le weekend

33 malades hospitalisés en raison du coronavirus, 121 nouveaux dépistés covid+ : les derniers relevés du ministère de la Santé trahissent déjà la reprise infectieuse attendue pour la rentrée.

Si la Loi covid est une digue face à l'épidémie, le gouvernement a décidé de ne pas en revoir le niveau dans le prochain texte. Des ajustements oui, mais ni abaissements, ni restrictions supplémentaires pour le dispositif qui s'appliquera au Luxembourg du 15 septembre au 18 octobre. En espérant que cela suffise à faire face à une ''quatrième vague'' dont le pays commence à ressentir les premiers mouvements. Et ce variant Delta qui est maintenant dans quasiment 100% des novelles infections n'est pas là pour rassurer les autorités.

Sur les 4.707 tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 121 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 2,57%.



Au total 76.102 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.



Le ministère de la Santé fait état de 33 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (six de plus que jeudi). Parmi eux, neuf se trouvent en soins intensifs. Et sept patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 765.386 doses de vaccin anti-covid. En tout, 393.031 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.