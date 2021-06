Le Luxembourg maintient ses mesures restrictives pour les personnes venues d'Inde et du Royaume-Uni. Test PCR, déclaration à l'Inspection sanitaire et isolement visent à contenir la mutation indienne du covid, jugée «préoccupante» par l'OMS.

Luxembourg 2 min.

Covid-19

103 voyageurs en quarantaine à cause du variant Delta

Marie DEDEBAN Le Luxembourg maintient ses mesures restrictives pour les personnes venues d'Inde et du Royaume-Uni. Test PCR, déclaration à l'Inspection sanitaire et isolement visent à contenir la mutation indienne du covid, jugée «préoccupante» par l'OMS.

Aux grands maux les grands remèdes. Souhaitant éviter tout «retour en arrière», le gouvernement cherche par tous les moyens à limiter la propagation du variant Delta. De ce fait, alors que certains voyageurs atterrissant au Findel bénéficient de nouveaux allègements sanitaires, les personnes venues d'Inde ou du Royaume-Uni restent soumises à un protocole strict.

Nouvelles mesures à l'atterrissage au Findel Le ministère des Affaires étrangères a instauré de nouvelles consignes pour les voyageurs à destination du Grand-Duché depuis dimanche. Certains voyageurs vaccinés ou guéris n'ont plus à présenter un test PCR négatif.

Qu'ils viennent au Luxembourg en avion, en train ou tout autre moyen de transport, les individus ayant séjourné dans un de ces deux pays «dans les 14 jours précédant leur arrivée» doivent effectuer un test PCR, puis observer une quarantaine de sept jours, et ce quel que soit le résultat du test. Le 6 juin, «82 personnes en provenance du Royaume-Uni et 21 autres d'Inde» étaient placées en quarantaine, indique ce mercredi le ministère de la Santé. Ces 103 voyageurs ont également dû signaler leur présence à l’Inspection sanitaire, qui effectue «un suivi et un traçage renforcés».

Ces mesures sanitaires, en vigueur jusqu'au 30 juin pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et jusqu'au 15 juillet pour ceux ayant séjourné en Inde, apparaissent nécessaires au ministère de la Santé au vu des dernières analyses de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'institution a en effet classé le variant Delta comme «préoccupant», indiquant dans son dernier point épidémiologique qu'il présente «davantage de risques pour le public».

Or, si elle est présente depuis le mois d'avril dans les échantillons analysés par le Laboratoire national de Santé, la mutation indienne gagne du terrain au Grand-Duché. Le LNS a répertorié deux fois plus de cas au Luxembourg la semaine dernière par rapport à ses précédentes analyses, preuve de la forte contagiosité de cette mutation du covid. La souche est donc «surveillée de près» par les autorités sanitaires, car «elle pourrait changer la donne si elle s’avérait particulièrement menaçante», indiquait début juin Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé.

A noter que le Royaume-Uni s'est vu contraint lundi de reporter son déconfinement d'un mois, en raison de ce même variant. Avec 7.000 nouvelles infections quotidiennes contre 2.000 les semaines précédentes, les autorités sanitaires britanniques attribuent 96% de ces nouveaux cas au seul variant Delta. Une situation «préoccupante» aux yeux de l'OMS, d'autant plus que «les vaccins pourraient ne pas offrir de protection» contre cette mutation selon l'institution sanitaire mondiale.

Pour contacter l’Inspection sanitaire: contact-covid@ms.etat.lu ou par téléphone : 247-65533

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.