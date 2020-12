Le Premier ministre et la ministre de la Santé ont renforcé les dispositifs anti-covid, avec comme priorité de soulager au plus tôt les hôpitaux qui comptent toujours plus de 200 cas de covid pris en charge.

Couvre-feu avancé et écoles fermées une semaine de plus

