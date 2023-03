1,35 ou 1,7 milliard d'euros? Il y a un désaccord entre le Parti Pirate et le gouvernement sur le coût du «Solidaritéitspak 3.0».

Coûts de la tripartite: le ministère des Finances contredit les Pirates

Florian JAVEL 1,35 ou 1,7 milliard d'euros? Il y a un désaccord entre le Parti Pirate et le gouvernement sur le coût du «Solidaritéitspak 3.0».

Le compte n'y est tout simplement pas. C'est ce qu'affirme le Parti Pirate lundi à propos du coût de la dernière décision de la Tripartite. Le soi-disant «Solidaritéitspak 3.0», approuvé par les partenaires sociaux et le gouvernement il y a à peine deux semaines, coûte bien plus que ce que le gouvernement a annoncé, a déclaré lundi le député Sven Clement (Parti pirate). Sa conclusion: le gouvernement «cache» ainsi les «coûts réels».

Le même jour, le chef du groupe DP Gilles Baum s'était exprimé sur RTL au sujet de la Tripartite. Sa version: la troisième décision de l'accord coûtera à l'État 500 millions d'euros en 2023 et 850 millions l'année suivante. «L'argent que nous avons mis dans la balance a été correctement investi», a affirmé Gilles Baum. Une version des faits que le pirate Sven Clement n'a toutefois pas voulu laisser passer.

Au lieu d'une marge de manœuvre financière de 500 millions, nous parlons maintenant d'un milliard et demi d'euros. On fait ainsi croire aux citoyens qu'il y a un «X» pour un «U». Sven Clement (Parti Pirate)

En effet, outre les 500 millions d'euros de mesures fiscales annoncées, le paiement de trois tranches d'indexation en 2023 devrait, selon lui, également être pris en compte dans le calcul. Ainsi, le coût des mesures pour l'année 2023 s'élève à 680 millions d'euros au lieu de 500 millions, selon les Pirates, qui estiment que le versement des trois tranches d'indexation coûterait environ 180 millions d'euros. Selon Sven Clement, le coût total serait le symptôme que «l'État vit au-dessus de ses moyens».

Au lieu de réaliser des projets en période difficile «simplement parce qu'on en a parlé un jour», il aurait été judicieux de les reporter afin de créer la marge de manœuvre financière nécessaire pour soulager les gens, a aussi critiqué Sven Clement. Il s'agit entre autres de la piste cyclable entre Esch et Belval, qui a coûté 47,5 millions d'euros, et du nouveau satellite militaire LUXEOSys, acquis pour 309 millions d'euros. «Je commence à avoir l'impression qu'on veut tout recouvrir d'un tapis de cash. Là encore, c'est le même cas de figure», a déclaré Clement.

Pour 2024 également, le calcul des Pirates ne correspond pas à celui du gouvernement. En raison de l'adaptation du barème fiscal de deux tranches d'index et demi, le gouvernement dépensera, selon les calculs des Pirates, environ 625 millions d'euros pour des mesures fiscales. Plus 350 millions d'euros pour la poursuite des mesures énergétiques, y compris le plafonnement des prix du gaz et de l'électricité, et 60 millions d'euros pour le paiement d'une tranche indiciaire. Au total, le gouvernement devra donc dépenser un milliard et 35 millions d'euros en 2024.

Le Parti Pirate reproche au gouvernement son manque de transparence lorsqu'il s'agit de communiquer ouvertement sur les coûts de l'accord tripartite récemment signé. Photo : Florian Javel

Ainsi, le «Solidaritéitspak 3.0» pourrait coûter plus d'un milliard et demi d'euros. Une somme considérable qui, selon l'interprétation des Pirates, s'écarte fortement des 1,35 milliard d'euros annoncés par le gouvernement.

Interrogé par le Luxemburger Wort, le ministère des Finances a commenté les calculs du Parti Pirate. Le ministère les a qualifiés d'«incompréhensibles» et a confirmé que le coût du paquet s'élevait à près de 500 millions d'euros pour 2023 et à 850 millions d'euros pour 2024. Il s'agit toutefois de simples «ordres de grandeur». «D'autres détails seront fournis au fil des différents projets de loi et du pacte de stabilité et de croissance», annonce le ministère.

De l'argent est dépensé «que nous n'avions apparemment pas l'été dernier»

Gilles Baum sur RTL à propos du troisième accord tripartite en 12 mois: «Nous avons trouvé un mix entre l'adaptation du barème fiscal et des mesures ciblées». Photo : Guy Jallay

«Au lieu d'une marge de manœuvre financière de 500 millions, nous parlons maintenant d'un milliard et demi. On fait ainsi croire aux citoyens qu'il y a un X pour un U», déclare Sven Clement critique à l'égard du gouvernement, coupable selon lui d'avoir voulu cacher les véritables coûts de la Tripartite. «On dépense de l'argent que nous n'avions apparemment pas l'été dernier.»

Des propositions faites l'année dernière dans le cadre d'un débat fiscal annoncé à grand renfort de publicité, comme la suppression de la classe d'imposition 1a pour les veufs et les personnes de plus de 64 ans, auraient même coûté moins de 1,5 milliard d'euros, remarque Sven Clement. «Cela aurait toutefois permis d'aider davantage les personnes les plus menacées par la pauvreté et pour lesquelles on fait le moins de choses.»

