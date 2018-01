(m.r./str trad sw) – Une course-poursuite a eu lieu mardi après-midi entre le Luxembourg et la Belgique: un automobiliste a été pris en chasse par la police luxembourgeoise avant d'être arrêté en Belgique. Nous vous dévoilons les détails de cette arrestation rocambolesque.

Deux policiers à moto effectuaient un contrôle banal sur la route d'Esch, vers 15 heures mardi après-midi, lorsqu'une BMW M3 est passée à très vive allure devant eux.

Les agents l'ont alors immédiatement prise en chasse, mais l'automobiliste refuse de s'arrêter et accélère la cadence.

Finalement, il stoppe son véhicule sur la route de Longwy. Mais lorsque les policiers s'approchent, il enclenche la marche arrière, visiblement pour les blesser.

Les policiers tirent sur les roues

L'un des policiers sort immédiatement son arme et tire alors sur les roues de la voiture, en vain. Le véhicule repart et poursuit sa course vers la Belgique.

Plusieurs voitures de police le prennent alors en chasse, accompagnées d'un hélicoptère. L'évadé réussit toutefois à passer la frontière belge.

Sur la N81, entre Weyler et Arlon, des policiers belges, contactés par leurs confrères luxembourgeois, ont dressé un barrage pour empêcher le fuyard d'aller plus loin. Mais le conducteur accélère encore et semble vouloir forcer le barrage.

Un policier luxembourgeois ouvre alors le feu sur la BMW: le conducteur perd le contrôle de son véhicule et finit sa course dans un champ. Il est immédiatement arrêté: c'est un Luxembourgeois de 29 ans.

Aucune trace de drogue, ni aucune arme n'ont été retrouvées à bord du véhicule. Les motifs de cette fuite sont donc pour l'instant un mystère.



Contrairement à ce que certains médias belges rapportent, l'homme n'a d'ailleurs pas ouvert le feu sur les policiers.

La police va désormais examiner les antécédents du jeune homme. Il n'est actuellement pas précisé si l'affaire relèvera de la compétence du parquet belge ou luxembourgeois.

On s'attend cependant à ce que des procédures d'extradition soient bientôt engagées et qu'un juge d'instruction luxembourgeois soit seul responsable de l'enquête.

Une application pour une meilleure collaboration transfrontalière Les chefs de Police Catherine De Bolle (BE), Hans Vissers (NL) et Philippe Schrantz (LU) ont lancé, sous présidence belge, lors d’une concertation stratégique au niveau Benelux, une application pour entre autres smartphone destinée aux agents de police qui sont confrontés à mener des opérations policières transfrontalières. Cette application permet aux policiers de consulter immédiatement et facilement, dans le cadre du Traité de Police Benelux existant, les règles et les compétences qui doivent être respectées dans le pays voisin lorsqu'ils doivent mener des actions transfrontalières telles que des poursuites. Dans le climat agité de l'arrestation ou de la menace, il n'y a souvent pas le temps de consulter les traités, c’est pourquoi les règles juridiques ont été traduites en instructions pratiques à l'intention des policiers sur le terrain. Des scénarios clairs, pour des questions essentielles, ont été développés dans cette application Benelux.

















