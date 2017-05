Après le succès rencontré l’année dernière (2.300 coureurs de 200 entreprises), la 3e édition du Luxemburger Wort Business Run aura lieu le 21 septembre 2017. L’idée ne change pas: "Créer un esprit d’équipe par le sport d’équipe" est la devise.

Cette course pour tous, d’une longueur de 5 km, s’adresse à toutes les entreprises, autorités, associations et autres institutions, qui souhaitent renforcer le sentiment d’appartenance chez leurs salariés par le partage d’un événement sportif.

"L’activité en équipe, le partage d’une soirée conviviale avec les amis, collègues et partenaires d’affaires, hors du contexte professionnel, sont des aspects très importants pour nous. Nous sommes heureux de soutenir, une fois de plus, cet événement sportif populaire et d’entreprises en donnant notre nom à la course", explique Paul Peckels, directeur général du Luxemburger Wort.

Un parcours plus accessible aux débutants

Le coup d’envoi sera donné à 19 heures devant la Coque au Kirchberg. De là, les coureurs entameront un circuit optimisé de 5 km sur le plateau du Kirchberg qui a été légèrement raccourci par rapport à l’année dernière et ne comprend plus qu’un seul tour.

"Cette distance est plus accessible aux débutants et des coureurs du second tour ne risquent plus de doubler des coureurs du premier", explique Ralf Niedermeier, gérant de la société organisatrice Business Run Luxemburg S.à.r.l..

L'ambiance sera assurée le long du parcours par des groupes de samba et des fanfares, des DJ et des cheerleaders. Un point culminant particulier pour chaque coureur sera certainement l’arrivée dans l’arène impressionnante de la Coque.

Run & Dance pour faire la fête entre collègues

Le grand village Business Run, installé devant la Coque et ouvert à tous, ainsi que la AfterRun-Party invitent tous les coureurs, collègues, proches et amis de même que tous les supporters à venir terminer cette soirée dans la convivialité.

Les frais de participation à la course sont de 24 euros (hors TVA) par personne. Ce prix comprend:

un chronométrage professionnel,



un pack complet de participation pour chaque coureur



un ravitaillement de qualité pendant la course et à l’arrivée.



Pour les coureurs du Luxemburger Wort Business Run, l’entrée à la After Run-Party est gratuite. Les non-coureurs, amis, proches ainsi que les collègues sont également les bienvenus à la After Run-Party. Les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes.