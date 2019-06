Vu les températures élevées et les locaux dont ils disposent, plusieurs lycées ont emboîté le pas aux écoles et ont décidé de libérer tout ou partie de leurs élèves ce mercredi après-midi.

Luxembourg 3 min.

Cours supprimés dans plus de dix lycées

Maurice FICK Vu les températures élevées et les locaux dont ils disposent, plusieurs lycées ont emboîté le pas aux écoles et ont décidé de libérer tout ou partie de leurs élèves ce mercredi après-midi.

Le coup de chaud sur le Luxembourg va connaître son pic ce mercredi entre 12 heures et 20 heures. La carte de l'avis de chaleur extrême de Météolux coupe le Luxembourg en deux: la partie nord reste en vigilance orange et la moitié sud vire au rouge. Les températures maximales dépasseront 35°C «principalement au centre du pays et le long de la Moselle», annonce le portail météo.

Quelles écoles resteront fermées ce mercredi? La vague de chaleur qui frappe le Luxembourg depuis le début de la semaine a amené plusieurs communes du pays à annuler la tenue des cours pour le jour où les températures atteindront les 35°C. Découvrez notre carte des villes concernées.

Alors que la carte des écoles fondamentales fermées s'est étoffée et compte désormais une trentaine d'écoles, plus d'une dizaine de lycées ont décidé à leur tour de libérer leurs élèves des cours («Hitzefrei»), ce mercredi après-midi du fait des températures élevées.



«Les élèves sont dispensés de l'obligation scolaire mais leur accueil doit être assuré au lycée comme au fondamental», assure Myriam Bamberg, chargée de communication au ministère de l'Education nationale.

A chaque lycée sa formule



Au Luxembourg, aucune directive ou règlement ne fixe clairement un seuil de température à partir duquel les élèves doivent théoriquement être libérés mais «une disposition pose qu'en cas de force majeure, l'autorité communale ou la direction du lycée peuvent libérer les élèves des cours». Un cas de force majeur pouvant être des conditions de chaleur telles que l'enseignement n'est plus possible.

Coup de chaud sur le Luxembourg Une masse d'air chaud venu d'Afrique s'est installée fin juin 2019 sur le Grand-Duché et la Grande Région. Un épisode météo remarquablement intense et précoce qui n'est pas sans conséquence...

Cette décision est donc laissée à la libre appréciation des directeurs des lycées, vu que les infrastructures qu'ils dirigent peuvent être très différentes (isolation, exposition, baies vitrées, équipements, etc.) les unes des autres. C'est du cas par cas.



Pour l'heure, ont annoncé la suppression des cours complète ou partielle:



Le Lycée technique de Bonnevoie (LTB)

Le Lycée de Garçons à Esch-sur-Alzette (LGE)



Le Lycée Nic-Biever de Dudelange (LNB)

Le Maacher Lycée à Grevenmacher

Le Lycée classique d'Echternach (LCE)

Le Lycée classique de Diekirch (LCD)

Le Lycée technique d'Ettelbruck (LTE)



Le Lycée Robert Schuman

Le Lycée technique Mathias Adam de Pétange (LTMA)

Le Nordstad Lycée à Diekirch

L'éclectisme des messages diffusés indique qu'il n'y a pas de politique nationale unilatérale en la matière mais que c'est du cas par cas. Ainsi au Lycée technique de Bonnevoie, premier à avoir annoncé la couleur, tous les élèves sont dispensés des cours ce mercredi depuis 11h35 mais aussi jeudi 27 et vendredi 28 juin à partir de 11h35. Le LTB précise sur son site internet que «les présences pendant l'accueil sont notées et les parents ont la possibilité de vérifier la présence de leur enfant». Les visites éducatives, les voyages éducatifs, les examens de fin d’études ne sont pas concernés par la mesure de dispense de la fréquentation des cours.



Photo: capture d'écran site du LCD

Au lycée classique de Diekirch, la dispense de cours ne vaut que pour certaines classes ce mercredi après-midi. Dans le détail, sont concernés: toutes les classes du Bâtiment de Mersch et du Bâtiment de Beringen, toutes les classes du Nouveau Bâtiment de Diekirch et les classes 5C de l'ancien Bâtiment. Les autres classes ont cours selon l’horaire normal.

La carte des écoles fermées ce mercredi a été remise à jour ce mercredi 26 juin 2019 peu avant midi: