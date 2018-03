Le couple grand-ducal, accompagné d'une délégation de ministres luxembourgeois, sera en visite officielle en France en ce début de semaine. Une première depuis 1978. Et pour l'occasion, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse sont reçus avec les honneurs à Paris ce lundi.

Couple grand-ducal à Paris: une première depuis 40 ans

Le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa seront accueillis au matin à l'Elysée pour cette visite d'Etat officielle, centrée sur l'économie. Ils seront accompagnés du Premier ministre, Xavier Bettel, du ministre de l'Economie, Etienne Schneider, du ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, du ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, ainsi que du ministre de la Famille, également ministre à la Grande Région, Corinne Cahen.

Une importante délégation économique accompagnera le couple grand-ducal. Les secteurs de la recherche et de la santé, de l’économie numérique, de la logistique, de la production audiovisuelle et des industries créatives seront en effet au centre de cette mission économique.



Le couple présidentiel français en visite éclair au Luxembourg

Les deux couples s'étaient déjà rencontrés pour la première fois en août dernier, lors d'une visite éclair d'Emmanuel et Brigitte Macron sur le sol luxembourgeois.

Lundi 19 mars: 140 chevaux et 28 motards

Toute la délégation luxembourgeoise sera officiellement accueillie aux Invalides par la ministre française chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Après une revue des troupes, le couple grand-ducal sera accompagné sous escorte au palais de l'Elysée. Une escorte qui promet d'être impressionnante puisque composée de 140 chevaux et 28 motards de l’escadron motocycliste de la garde républicaine.

Une fois à l'Elysée, ils seront reçus par Emmanuel et Brigitte Macron avant de s'entretenir en tête-à-tête. Un forum économique ayant pour thème «France-Luxembourg: plus que des voisins», se tiendra durant l'après-midi. Il permettra aux entreprises luxembourgeoises d’entrer en contact ou d’approfondir leurs relations avec les entreprises locales.

Lundi soir, un dîner de gala offert en l'honneur du couple luxembourgeois aura lieu à l'Elysée.

Mardi 20 mars: séminaire intergouvernemental et incubateur de start-up

Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse seront reçus dans un premier temps au Sénat avec le président Gérard Larcher. Ils participeront ensuite à une réception à l’Hôtel de Ville de Paris, suivie d’une entrevue avec la maire de Paris, Anne Hidalgo.

De son côté, Xavier Bettel sera accueilli à l’hôtel de Matignon par le Premier ministre français, Édouard Philippe, pour un tête-à-tête. Un séminaire intergouvernemental France-Luxembourg aura ensuite lieu. Cette réunion commune des gouvernements luxembourgeois et français portera sur des dossiers bilatéraux, transfrontaliers et européens.

Des thèmes comme les orientations futures de l’Union européenne, la sûreté nucléaire, la coopération en matière de changement climatique et la coopération dans le cadre de la Grande Région seront au centre des discussions des deux délégations. Seront également abordés comme sujets la nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, l’accord en matière de non double imposition, l’accord de coopération administrative en matière de détachement des travailleurs et le protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire, qui seront signés en marge de la visite.

L'après-midi, la délégation luxembourgeoise se rendra à la station F, l'incubateur de start-up le plus grand au monde, pour s'entretenir avec des entrepreneurs.

Mardi soir, c'est au musée Rodin qu'une réception dînatoire aura lieu, après une visite d'une exposition «Steichen/Rodin: un dialogue», qui est avant tout le reflet d’une belle histoire d’amitié entre deux hommes, un Américain d’origine luxembourgeoise et un Français, dans la capitale de l’art contemporain au début du XXe siècle.

Mercredi 21 mars: la belle Toulouse

Le dernier jour de la visite d'Etat aura lieu dans le sud de la France cette fois, direction Toulouse pour la délégation luxembourgeoise. L'occasion de visiter le centre national des études spatiales mais aussi Airbus où un accord sera par ailleurs signé entre les deux pays.

