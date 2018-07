A mi-parcours de la Coupe du monde, les différentes rédactions du Luxemburger Wort sont plus motivées que jamais pour supporter leurs équipes. France, Angleterre, Belgique... découvrez les pronostics dans un petit tour des rédactions.

Coupe du monde: les pronostics de vos journalistes

(NK) - Nos rédactions vous avaient déjà dévoilé leurs équipes favorites pour le lancement de la Coupe du monde. A mi-chemin de la victoire, de nombreuses équipes ont été évincées du trio de tête, laissant quelques-uns de nos journalistes dans la tristesse. Avec la sortie de l'Allemagne et du Portugal... certains de nos journalistes se sont rabattus sur de nouvelles équipes.

Mais la Belgique reste tout de même l'une des équipes les plus représentées dans les rédactions. Au service des Sports on compte sur les Diables rouges pour faire le match contre le Brésil. «La Belgique va émerger aux tirs au but, ils vont encaisser des buts du Brésil mais ils iront au bout», explique Jean-François.



Son collègue Christophe n'est pas aussi certain et annonce une défaite des Belges. De même au Marketing où Rafael croit en la Belgique à défaut d'avoir la Pologne en quarts «c'est la meilleure équipe du championnat, je vois bien une finale Belgique-Uruguay». Mais il garde tout de même une réserve sur leur victoire en finale, pour lui, l'Uruguay gagnera forcément au vu de la qualité de leur défense.

L'Angleterre en finale

Si de nombreux journalistes voient la Belgique en finale, d'autres annoncent l'Angleterre. «Angleterre-France», «Angleterre-Belgique», ou encore «Angleterre-Brésil», les pronostics sont lancés.

Du côté du Luxembourg Times, Hannah est très contente de l'avancée de son équipe. «J'espère qu'elle va gagner contre la Suède. En attendant, en Angleterre on fait déjà la fête, c'est comme si on avait déjà gagné» raconte-t-elle. Reste à voir si la prédiction se réalisera.

Pour Adam, d'origine britannique, c'est une finale de rêve qu'il prévoit: Angleterre-Belgique, ses deux équipes favorites. Un match qui ne risque pas de le décevoir en cas de défaite d'une des deux équipes.

Si les Anglais ont montré leurs capacités sur le terrain et sont annoncés en finale dans les équipes du Wort, la France elle aussi est soutenue et pronostiquée en finale. Kevin du Marketing annonce même une finale Angleterre-France où l'Angleterre aurait toutes ses chances.

Mais au site web francophone, on préfère garder espoir et prédire une victoire de la France. «J'étais très étonnée lors du match contre l'Argentine. Pour le match contre l'Uruguay je vois bien un score de 3-1 pour la France», évoque Christelle. Pour Maurice c'est un 3-0 qui est annoncé. «Ils ont enfin montré leur potentiel. C'est une équipe jeune qui a faim de gloire. Je pense que c'est un peu ambitieux de les voir en finale mais ils en sont capables».

En tout cas, la victoire de la France serait l'occasion de faire la fête, «ce serait marrant de voir la France gagner pour voir l'ambiance et les fans dans les rues. Voir les gens faire la fête toute la nuit à Metz c'est assez drôle», explique Jean. En plus d'une fête, ce serait un beau clin d'oeil vingt ans après leur victoire en 1998.

