Alors que le Premier ministre russe sera en visite au Luxembourg ces mardi 5 et mercredi 6 mars, l'ambassade américaine du pays a publié un communiqué lundi matin appelant Xavier Bettel à prendre position par rapport à la Crimée.

Coup de pression avant la visite de Dimitri Medvedev

Alors que le Premier ministre russe sera en visite au Luxembourg ces mardi 5 et mercredi 6 mars, l'ambassade américaine du pays a publié un communiqué lundi matin appelant Xavier Bettel à prendre position par rapport à la Crimée.

La visite du Premier ministre de la fédération de Russie, Dimitri Medvedev, ne semble pas être du goût de tout le monde. Alors qu'il sera accueilli ce mardi 5 mars pour une visite de deux jours par Xavier Bettel, l'ambassade américaine du Luxembourg a publié un communiqué ce lundi matin.

Incitant le Premier ministre luxembourgeois à «promouvoir le droit de tous les pays et peuples à "rester ce qu’ils sont"» - référence à la devise luxembourgeoise - l'ambassade presse le gouvernement à «appeler avec force la Russie à faire marche arrière et à quitter la Crimée».

Ce mois de mars fête en effet le cinquième anniversaire de l’annexion de la Crimée (alors ukrainienne) par la Russie en 2014 à la suite d’un référendum d’autodétermination non reconnu par la communauté internationale.

«Le monde va observer si les officiels luxembourgeois acceptent un autre avenir pour le peuple de Crimée ou s’ils préfèrent regarder ailleurs», poursuit l'ambassade.

Les échanges abordés lors de cette visite officielle devraient concerner les domaines économique, politique et culturel. Parmi les points qui pourraient être abordés sur le plan économique, le space mining (un accord de partenariat a été signé entre les deux pays), mais aussi une liaison aérienne directe entre Luxembourg et Moscou, dont il est question depuis 2012 et qui avait encore été abordée lors de la rencontre en février 2018 entre Etienne Schneider, ministre de l'Economie et le vice-Premier ministre russe.

Cette rencontre intervient un an après que le Luxembourg a rappelé son ambassadeur à Moscou, Jean-Claude Knebeler, suite à l'empoisonnement de l'ex espion russe en Grande-Bretagne Sergueï Skripal. Le diplomate a depuis retrouvé son poste en Russie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.