Le nouveau régime d'aide financière aux stations de recharge électriques à domicile est opérationnel depuis ce mardi. Le but est d'assurer la transition vers la mobilité électrique.

Coup de boost pour les bornes électriques privées

Deux mois après la mise sur pied de «Clever Lueden», le régime d'aide aux stations de recharge électriques à domicile est à présent opérationnel. Les demandes d'aides financières peuvent désormais être introduites selon le communiqué des services des ministres Déi Gréng Carole Dieschbourg (Environnement et Développement durable) et Claude Turmes (Energie).



Les différentes bornes de recharge privées seront alimentées par l'électricité verte de quoi faire du Luxembourg «un des précurseurs en Europe» selon le communiqué publié ce mardi.

Pour les futurs acheteurs d'un véhicule électrique, le régime de soutien permettra aux utilisateurs de pouvoir compter sur des solutions confortables et sécurisées. Ainsi, la charge simultanée de plusieurs voitures sera rendue possible et compatible avec le réseau électrique luxembourgeois.

Concrètement, les aides financières concernent la borne, l'équipement technique, la main-d'œuvre pour l'installation ou encore une adaptation technique de l'installation préexistante. Les montants de la prime varient en fonction du nombre d'emplacements rattachés à un bâtiment et de l'installation de recharge.

La prise en charge de l'Etat s'élève jusqu'à 50% de l'ensemble, avec un montant plafonné entre 750 et 1.650 euros.

Ce régime de soutien s'adresse aux personnes physiques propriétaires ou locataires d'une place de stationnement située sur le territoire du Grand-Duché sur laquelle une borne de charge est installée. Un emplacement par unité d'habitation est éligible alors que les bornes destinées à l'exploitation commerciale ou à la revente sont exclues.

A noter encore que seules les bornes de charge neuves d'une puissance de charge maximale limitée à 11 kilowatts, achetées entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2023 et installées par un électricien professionnel, sont concernées par cette mesure.

Cette opération «Clever Lueden» s'ajoute à la mise en place d'un réseau national de bornes publiques «Chargy» et de bornes de recharge rapide «Fast Chargy». Outre ce soutien financier, le gouvernement a mis en place d'autres aides visant à favoriser l'électromobilité ou la mobilité durable. Des primes ont été instaurées pour l'achat de véhicule électrique (voiture, camionnette, quadricycle), de vélo ou de pedelec.

Modalités pratiques Les demandes en vue de l'obtention de l'aide financière peuvent être téléchargées sur le site www.guichet.lu ou www.clever-primes.lu. Elles doivent être introduites au plus tard 12 mois après la dernière facture émise dans le cadre de cet investissement. Renseignements: www.clever-primes.lu ou téléphone: 8002.11.90.







