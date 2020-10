Le projet de développement urbain de l’ancien site d’Esch-Schifflange a été officiellement acté vendredi. Le concept retenu, mené par Agora, mettra notamment l'accent sur la mobilité douce et le logement abordable.

Coup d'envoi pour l'urbanisation du Quartier Alzette

Le projet de développement urbain de l’ancien site d’Esch-Schifflange a été officiellement acté vendredi. Le concept retenu, mené par Agora, mettra notamment l'accent sur la mobilité douce et le logement abordable.

(ASdN) - Après quatre années d’échanges, d’études et de concertation, voilà le projet de développement urbain du Quartier Alzette officiellement lancé. Les représentants du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’ArcelorMittal Luxembourg ainsi que le député-maire de la Ville d’Esch-sur-Alzette et le bourgmestre de la commune de Schifflange ont officialisé, vendredi, leur décision de procéder à la reconversion de l’ancien site industriel d’Esch-Schifflange.

Cette décision attendue est le fruit d'un long travail. En 2016, une étude de faisabilité est menée, visant à étudier les scénarios environnementaux, culturels, économiques et d’aménagement du territoire. Entre mars et avril 2019, un atelier de conception urbaine, avec participation du public, a été également mis en place, au cours duquel quatre équipes pluridisciplinaires et internationales ont été mises en concurrence.



À l’issue de cet atelier, c’est donc la proposition de l’équipe composée par COBE architects, Urban Agency, Urban Creators et le bureau d’ingénieurs-conseils Luxplan qui a remporté les faveurs du jury. Leur concept, baptisé «Stadtfabrik», conjugue plusieurs enjeux actuels, tels que l'économie circulaire, l’intégration des paysages, la résilience ou encore la qualité des espaces publics et le lien social.

La reconversion du terrain de 61,6 hectares, confiée à Agora, mettra également l'accent sur la promotion des transports publics et de la mobilité douce. L'arrêt du tram rapide permettra ainsi de relier, dès 2030, la Cloche d'Or à Belval en seulement 26 minutes. Un arrêt de train et une correspondance avec la future ligne BHNS (Bus à haut niveau de service) sont également prévus.

30% de logements abordables

Le patrimoine industriel sera par ailleurs pris en considération dans le développement urbain d’Esch-Schifflange. Les éléments remarquables de l’architecture industrielle seront ainsi intégrés dans le nouveau contexte urbain et permettront de donner une identité singulière au Quartier Alzette, à l’image de ce qui a pu être réalisé à Belval.



Enfin, la part belle sera par ailleurs donnée à la création de logements abordables. Près de la moitié du site y sera ainsi destinée. L’ancienne friche devra néanmoins compter 30% de logements abordables. A terme, le quartier devrait accueillir quelque 10.000 personnes.

