Coup d'envoi incertain pour le Stade de Luxembourg

La saga de la nouvelle enceinte sportive traverse maintenant l'épisode covid. De quoi offrir de nouvelles craintes de retard pour l'ouverture du stade national attendue pour la fin du premier trimestre 2021.

(pj avec David Thinnes) - Les amateurs de football en rêvent en guise de match d'ouverture du Stade de Luxembourg (ainsi baptisé) : Luxembourg - Portugal. Et le récent tirage au sort des rencontres qualificatives pour la Coupe du monde de football rend cette affiche parfaitement plausible. Ne manque plus qu'une chose en fait : le stade... Et même l'échevine en charge des infrastructures sportives de la capitale, Simone Beissel (DP), l'a reconnu : on ne sait toujours pas si le nouveau stade (de football et de rugby) de Kockelscheuer sera achevé fin mars 2021.

L'élue a ainsi expliqué, en conseil communal, que l'épidémie covid avait rendu délicats certains déplacements d'entreprises venant d'un peu partout en Europe. Quelques semaines de retard probables donc pour la pose des caméras de surveillance, attendue pour fin janvier ou février prochain désormais. Quand les techniciens, venant d'Allemagne et d'Espagne, pourront circuler plus facilement.

Si la Ville de Luxembourg (et donc la Fédération de football) peut toujours s'appuyer sur le 'vieux' stade Josy-Barthel pour accueillir Cristiano Ronaldo et son équipe, il est vrai que l'affiche aurait plus belle allure dans la nouvelle enceinte. D'ici là, le parking jouxtant le stade devrait être achevé d'ailleurs.

Mais pas question pour Simone Beissel de faire de ce match la date-clef du chantier qui a déjà compté moult rebondissements. «Les matchs tests seront disputés lorsque tout aura été vérifié plusieurs fois et que le stade sera prêt. Nous ne voulons pas nous embarrasser», souffle l'élue.

