Coup d'envoi de la «Luxembourg Fashion Week»

Samedi soir, la quatrième édition de la Semaine de la mode luxembourgeoise a débuté au Hall Fondouq à Dudelange par un grand défilé.

(Sch) - Londres, Milan, New York,... Ces villes font immédiatement penser à des métropoles de la mode. Mais les visiteurs de la «Luxembourg Fashion Week» de ce week-end ont pu se rendre compte que le Grand-Duché a lui aussi beaucoup à offrir en matière de mode.

C'est en effet au Hall Fondouq à Dudelange qu'a eu lieu le coup d'envoi de la quatrième semaine de la mode du Grand-Duché. Des créateurs et des marques comme Human Highness (Tessy Antony-de Nassau Floessel et Milli Maier), Francini K (Francine Keiser), Moajaza (Anushka Prakash), Zaady (Fabrice Zaady), Hermana Clothes (Audrey Schoepfer), Daniel Tarazona et Egle Ozyte ont présenté leurs créations au public luxembourgeois.



L'objectif de cette manifestation est de promouvoir les activités dans le domaine de l'industrie de la mode et des arts, mais aussi de souligner l'engagement du pays dans leur développement. Pour plus d'informations sur le programme de la Fashion Week, qui se déroule jusqu'au 9 octobre, cliquez ici .

Cet article a été publié pour la première sur wort.lu/de

