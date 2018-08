Attractions et restaurants tournaient déjà à plein régime lorsque Lydie Polfer, bourgmestre de la capitale, a inauguré cette 678e foire d'un coup de ciseaux, en fin d'après-midi. Nous étions sur place.

Coup d'envoi de la 678e Schueberfouer à Luxembourg

Schueberfouer 2018 Du 23 août au 11 septembre, le champ du Glacis accueille la plus importante foire attractive de la Grande Région: la Schueberfouer. Deux millions de personnes attendues sur 20 jours.

Elle est toujours très attendue: la voilà! La Schueberfouer et ses 15 restaurants, 35 buvettes et brasseries, 69 loteries, 70 camelots...

Au total, 180 attractions parsèmeront l'édition 2018 de la Schueberfouer sur le champ du Glacis, à compter de ce jeudi 23 août et jusqu'au 11 septembre. Nous étions en live sur notre page Facebook pour vous faire vivre ce moment:

Le parking, transformé pour trois semaines en une véritable petite ville avec ses ruelles, ses grand-places et ses façades d'attractions, accueillera les visiteurs pendant 20 jours, de 14 heures à une heure du matin, et jusqu'à deux heures les vendredis et samedis. Les restaurants, quant à eux, feront chauffer les fourneaux à partir de 11h.

Qui se souvient de ces portails de la Schueberfouer? A quelques heures de l'ouverture de la Schueberfouer, nous vous proposons un petit moment de nostalgie à travers les différents portails d'entrée de la foire au fil du temps.

Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg-Ville, a coupé le ruban inaugural sur les coups de 17h; inauguration suivie par la traditionnelle marche des moutons, qui ont arpenté le bitume au rythme de la Hämmelsmarsch.

Depuis le 27 juillet, les rails du tram longent la rue des Glacis et l'allée Scheffer, rendant la foire accessible à pied depuis deux arrêts: «Faïencerie» et «Theater». Il devrait acheminer un million de personnes sur la période de trois semaines que dure la Schueberfouer.



