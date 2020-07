Côté revenu, les résidents ont bien encaissé le confinement

Parmi les personnes actives, 77% n’ont pas connu de perte de revenu, selon une récente étude du Statec. Sans surprise, les salariés des secteurs de l’Horeca et du commerce apparaissent comme les plus impactés.

Parmi les personnes actives, 77% n’ont pas connu de perte de revenu, selon une récente étude du Statec. Sans surprise, les salariés des secteurs de l’Horeca et du commerce apparaissent comme les plus impactés.

(DH) - Une dernière étude du Statec, en début de mois, avait pointé que les gens qui ont connu une perte de revenus étaient les plus sujets à une détérioration de leur bien-être mental. Cette fois-ci, en corrélation, l'institut de statistiques s'est penché sur l'impact financier du confinement. De cette dernière analyse, il ressort que 82% des résidents n'ont pas connu de dégradation de leur revenu alors qu'il a diminué pour 16% d'entre eux. Les 2% restants ont même connu une augmentation de leur pouvoir d'achat.

Dans le détails, ce sont les personnes qui ne travaillent pas qui ont perdu une part de leur revenu. En premier lieu, les chômeurs, puis les étudiants et ensuite les pensionnés. Mais la perte de revenu est directement liée au secteur d'activité. Ce n'est une surprise pour personne, 56% des personnes impactées évoluent dans le secteur l'Horeca. Viennent ensuite les personnes travaillant dans le commerce et l'industrie, puis celles issues du secteur de la construction.

Quant au sexe et à la tranche d'âge, ce sont les femmes de 18 à 24 ans qui paient un lourd tribut à la pandémie. Ce sont elles qui sont les plus nombreuses à subir une baisse de revenu, toutes catégories confondues. De même, la baisse de revenu dépend aussi du niveau d’études comme le démontrent les chiffres communiqués par le Statec. Les personnes de niveau d'études secondaire sont davantage frappées, ce qui a dernièrement poussé le gouvernement, notamment Claude Meisch, le ministre DP de l'Education, à plaider et à inciter pour davantage de formation, notamment dans les domaines porteurs comme la digitalisation.

Si 58% des résidents ont dépensé moins d'argent lors du confinement, ce sont les ménages les plus modestes, davantage impactés par la crise, qui ont dépensé davantage (16%).

Le Statec conclut son étude ainsi: «Les personnes dont les conditions de logement sont les plus défavorables sont aussi celles qui ont connu le plus de difficultés financières (baisse de revenus et augmentation des dépenses)».

En rapprochant cadre de vie et situation financière, il ressort que les personnes habitant dans des appartements ou ne disposant pas d'extérieur sont plus nombreuses à subir une baisse de revenus, tout comme les individus qui vivent dans de petits logements. A l'inverse, le revenu des personnes habitant dans de grandes maisons avec un extérieur a moins baissé.



Pour être complet, le Statec précise que parmi les enquêtés, 62% vivent dans une maison individuelle et 38% dans un appartement. 10% des enquêtés vivent dans un logement qui ne dispose d'aucun espace extérieur et parmi ceux qui en disposent, 73% ont un jardin ou un terrain, 58% une terrasse ou un balcon et 11% une cour.

