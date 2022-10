Correspondance loupée? Vous n'aurez plus à repayer

Une quinzaine d'entreprises ferroviaires européennes ont accepté que les voyageurs ferroviaires qui manquent leur correspondance n'auront pas à repasser à la caisse.

Simon MARTIN

Bonne nouvelle pour les retardataires du rail! Dans le cadre d'un «Accord sur la continuité des trajets (AJC)», 15 entreprises ferroviaires européennes, dont les CFL, la SNCF, la SNCB, et la Deutsche Bahn, ont accepté que les voyageurs ferroviaires qui loupent leur train de correspondance et perdent, dans certains cas, leur siège réservé, soient déplacés sur le prochain train possible, sans frais supplémentaires! À condition toutefois que ces derniers présentent une attestation de retard.

Cette solution a été développée par le Comité international des transports ferroviaires (CIT), regroupant donc une bonne partie des compagnies ferroviaires européennes. Celui-ci n'a pu que se réjouir de cette décision, évoquant un «nouveau pas vers l'amélioration de l'expérience du passager dans le transport ferroviaire international». «L'objectif est que tous les chemins de fer concernés adoptent cet accord», note le comité dans un communiqué.

Un service sans faille d'ici à 2025

Toutefois, pour que les voyageurs concernés puissent profiter de cette initiative, il faudra se montrer patient. «En septembre 2021, tous les membres de la CER se sont mis d'accord pour offrir aux passagers, d'ici à 2025, une expérience sans faille lors de la recherche, de la sélection, de l'achat et de l'utilisation des services ferroviaires, du premier au dernier kilomètre. Avec l'accord CIT sur la continuité des trajets, le secteur ferroviaire franchit une étape concrète. D'autres suivront, notamment en termes d'investissements.»

On vous l'accorde cependant, en raison de la gratuité des transports publics, les navetteurs utilisant exclusivement le réseau luxembourgeois ne sont pas vraiment concernés par cette mesure. Toutefois, pour les travailleurs frontaliers français, belges ou allemands qui se rendent de manière quotidienne au Luxembourg via des lignes internationales et desservies par la compagnie de leur pays de résidence, l'initiative est accueillie avec plaisir.

