Corinne Cahen

«Je n'ai jamais caché sciemment quoi que ce soit»

Jean-Michel HENNEBERT Bien que la deuxième de demande de démission déposée par l'opposition a été rejetée à la Chambre, la ministre de la Famille a tenu, mardi soir, à répondre aux accusations portées contre elle. Pour Corinne Cahen, la démarche ne correspond qu'à «de la politique politicienne».

Comme en avril dernier, Corinne Cahen (DP) s'est retrouvée mardi en première ligne pour répondre des défaillances observées dans la gestion de la pandémie au sein des maisons de repos. Et comme en avril dernier, la ministre de la Famille a été soutenue par les membres de la coalition, 24 heures après la présentation du rapport Waringo. Mais si la présidente du DP avait fait profil bas au printemps, elle a décidé ce mardi de contre-attaquer.

Corinne Cahen poussée vers la sortie C'est là le souhait des députés d'opposition (CSV, Pirate, déi Lénk, Adr) qui souhaitent voir la ministre de la Famille (DP) quitter le gouvernement au lendemain des conclusions du rapport Waringo.

Lors d'une conférence de presse tenue quelques minutes à peine après le vote à la Chambre et dédiée aux conclusions de la mission indépendante, Corinne Cahen n'a pas hésité à dénoncer le comportement de l'opposition. Et particulièrement la virulence des chrétiens-sociaux à son encontre. Si la ministre s'est bien gardé de citer le nom de Michel Wolter (CSV), elle n'a pas hésité à dénoncer «le ton utilisé» dans les débats autour de sa démission et «la volonté de faire de la politique politicienne».

«Les maisons de repos n'ont pas été abandonnées» Très attendues, les conclusions du rapport indépendant dédié aux clusters dans les structures d'accueil dédiées aux personnes âgées ne fait pas état, lundi, de lacunes importantes, mais évoquent tout de même plusieurs pistes d'amélioration.

Une démarche qui l'«attriste», d'autant plus qu'elle assure «n'avoir jamais eu l'intention de cacher sciemment quoi que ce soit». Interrogée sur les conclusions qu'elle allait tirer de cette séquence politique, la ministre assure «être encore plus motivée pour bien faire mon travail pour les deux prochaines années». Quant aux conclusions du rapport Waringo qui pointait notamment du doigt le manque de communication de la part du ministère de la Famille, Corinne Cahen assure qu'«un plan d'amélioration est en cours».

Un projet de loi visant à instaurer un comité éthique permanent dans les structures d'accueil pour personnes âgées, ainsi qu'un médiateur pour traiter les plaintes et les différentes situations a quant à lui été déposé. Un texte qui pourrait être voté d'ici la fin de l'année.

