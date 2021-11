Corinne Cahen en queue de peloton gouvernementale

Le Politmolitor de cet automne 2021 décerne bons et mauvaix points aux membres du gouvernement. Et si Paulette Lenert (LSAP) recueille le plus d'enthousiasme, c'est bien loin d'être le cas des figures Déi Gréng, au contraire des socialistes majoritairement appréciés.

Patrick JACQUEMOT Le Politmolitor de cet automne 2021 décerne bons et mauvaix points aux membres du gouvernement. Et si Paulette Lenert (LSAP) recueille le plus d'enthousiasme, c'est bien loin d'être le cas des figures Déi Gréng, au contraire des socialistes majoritairement appréciés.

Le sondage de popularité, effectué par Tns-Ilres sur 1.016 électeurs luxembourgeois épargne le gouvernement. Ses orientations recueillent toujours une majorité d'approbation au sein de la population (75% d'avis positifs). Mais, à deux ans des législatives, chacune des trois formations de la majorité doit commencer à mesurer ses propres forces. Et à ce jeu-là, Déi Gréng apparaît nettement en retrait dans les résultats du dernier Politmolitor paru.

La gestion de crise n'écorne pas l'image du gouvernement Dix-huit mois que le covid s'est invité dans la vie de chacun et dans les axes de la politique nationale. Mais le dernier sondage Politmolitor, réalisé pour RTL et le Luxemburger Wort, crédite Xavier Bettel et ses ministres d'avoir su mener le pays de façon satisfaisante.

Ainsi, parmi les 18 ministres, la formation écologiste ne classe aucun de ses représentants dans le top 5. Un classement dominé par Paulette Lenert (LSAP). La socialiste trustant la place enviée de ''politique préférée des Luxembourgeois'' cet automne encore. Chez les verts par contre, Sam Tanson (Culture et Justice) est celle des ministres qui sauve l'honneur avec 9e rang. Les autres écologistes -dans l'ordre Bausch (11e), Turmes (15e), Kox (16e) et Dieschbourg (17e)- se retrouvent plutôt en bas de peloton.

Il revient à Corinne Cahen (DP) d'occuper la plus basse position de ce classement gouvernemental. La ministre libérale de la Famille paye sans doute là sa gestion contestable de la pandémie dans les maisons de retraite. L'opposition à la Chambre avait même demandé sa démission sur ce dossier. Mais dans le camp DP, si le meneur Xavier Bettel peut toujours se targuer d'une cote de soutien élevée (71%, en retrait de 8 points depuis juin), force est de constater qu'à ses côtés ses camarades de parti sont à la traîne au niveau de la considération portée par les électeurs.

Lex Delles (impliqués auprès de l'Horesca et des artisans pour les aides durant la crise) et Pierre Gramegna (qui a tenu ferme la barre du budget) restent certes encore appréciés. Avec chacun 55% de soutiens. Mais loin derrière le jeune ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de son aîné des Finances, où sont les autres membres du DP? A la traîne!

A la Digitalisation, Marc Hansen obtient tout juste 38% d'opinions favorables quand son collègue de l'Education Claude Meisch atteint les 33%. Pour ce dernier, il ne semble pas simple de se faire apprécier des électeurs au vu des annonces délicates imposées aux familles et aux jeunes pour tenter de concilier vie scolaire et contrôle du virus.

Dans l'affaire, les socialistes s'en tirent à bon compte. Plaçant cinq de leurs ministres dans le Top 10 gouvernemental. Outre Paulette Lenert déjà évoiquée, Jean Asselborn (Affaires étrangères, 77%), Romain Schneider (Agriculture & Sécurité sociale, 59%), Taina Bofferding (Intérieur, 52%) ou Franz Fayot (Economie, 45%) confortant le poids des socialistes dans l'exécutif.

«Je n'appartiendrai pas au prochain gouvernement» L'actuel vice-Premier ministre socialiste annonce, lundi, qu'il ne sera pas candidat pour être tête de liste pour les prochaines élections législatives. Il laisse même planer le doute quant à sa présence au gouvernement jusqu'en 2023.

Même Dan Kersch (Travail) garde un bon rang avec 48% d'avis positifs sur son nom. Signe que le vice-Premier LSAP sait encore attirer les suffrages, même après ces sorties ''polémiques'' sur les indépendants ou l'instauration d'une ''taxe corona". Cette dernière séduisant visiblement plus le cœur des électeurs que la raison des chefs d'entreprises ou même du chef de gouvernement qui a définitivement repoussé l'dée.

A deux ans des législatives, voilà donc le LSAP lancé sur une orbite confortable, avec la fusée Lenert comme booster.

