Au cœur de la polémique déclenchée par son mail envoyé à l'UCVL et alors qu'elle est la cible de tous les partis d'opposition, la ministre de la Famille a finalement demandé ce lundi au Premier ministre de réunir le conseil d'éthique.

Corinne Cahen demande la convocation du conseil d'éthique

L'attaque en ligne du CSV, de l'adr, déi Lenk et Piraten qui reprochent dans un courrier commun -fait rare au Luxembourg- à Corinne Cahen des «conflits d'intérêts potentiels» vient de trouver une réponse. Ce n'est pas, contrairement aux attentes, Xavier Bettel qui réagit à la lettre ouverte qui lui a été adressée vendredi par les quatre partis d'opposition, mais l'intéressée elle-même.

«Au vu de la polémique autour de mon courriel du 11 avril 2019 à l'adresse de l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL), et la location d'une partie de ma maison dont je suis propriétaire, je vous demande de bien vouloir saisir pour avis le comité d'éthique», demande ce lundi matin la ministre de la Famille et présidente du DP au Premier ministre (DP). Xavier Bettel qui avait pris la défense de sa ministre mardi dernier, n'a maintenant d'autre choix.

Dans une lettre adressée ce 11 novembre au chef du gouvernement et qu'elle a rendue publique via les réseaux sociaux, Corinne Cahen précise son intention. Elle souhaite «objectiver la discussion actuelle qui est entachée d'intérêts partisans et d'attaques personnelles insensées».

Gudde Moien,



Hei ass e Bréif, deen ech de Moien un de Premier geschéckt hunn, an der Hoffnung d’Diskussiounen ronderëm mäi Mail vum 11. Abrëll 2019 ze objektivéieren.



Ech hoffen, dass d’Politik nees dee richtegen Toun fënnt am Ëmgank mateneen.



Léif Gréiss,

Corinne

Rappelons que le lièvre avait été levé par les jeunes chrétiens-sociaux il y a une semaine. Dans un communiqué daté du 4 novembre, le comité national du CSJ avait fait état du conflit d'intérêts en soulignant qu'«une nouvelle fois Corinne Cahen a défendu son propre commerce de chaussures dans sa fonction de ministre de la Famille».