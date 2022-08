Protéger les sans-abris grâce à la mise en place d’une action estivale semblable à celle d’hiver, voici la proposition des Piraten. Qui ne trouve aucun écho auprès du ministère de la Famille et de l’Intégration.

Corinne Cahen défavorable à une action pour l’été

Megane KAMBALA Protéger les sans-abris grâce à la mise en place d’une action estivale semblable à celle d’hiver, voici la proposition des Piraten. Qui ne trouve aucun écho auprès du ministère de la Famille et de l’Intégration.

Le 21 juillet dernier, le parti des Pirates a déposé une question parlementaire afin d'interpeller le ministère de la Famille sur la situation des sans-abri au regard des vagues de chaleur entraînant de très fortes températures, de jour comme de nuit.

Un ensoleillement record en juillet au Luxembourg Le soleil n'a jamais autant brillé qu'au mois de juillet 2022 au Luxembourg. C'est ce que révèle le dernier rapport mensuel de MétéoLux. Pour autant, le record de température n'a pas été atteint.

Pour le parti, il est clair que «le changement climatique n'est plus un scénario du futur, notre pays est en plein dedans». Et les plus faibles en pâtissent. «Les personnes qui vivent dans la rue sont exposées à un grand danger pendant les températures diurnes élevées. Elles n'ont en effet pas beaucoup d'abris à l'extérieur pour se protéger de la chaleur et d'occasions de se rafraîchir et de s'hydrater suffisamment.»

Le constat étant posé, le parti cite également en exemple la ville de Berlin, où un abri d'urgence spécial a été mis en place cet été pour aider les personnes à la rue pendant les journées caniculaires. Ouvert pendant la journée de 10h à 20h, il permet aux sans-abris de rester à l'ombre, de prendre une douche, de préparer des boissons rafraîchissantes et de se reposer sur un lit.

Finalement, le concept est somme toute semblable à l'action hiver mise en place du 1er décembre au 31 mars: les gens sont protégés des températures extrêmes. D'après LePetitJournal.com, le projet est approuvé et soutenu par la mairie de l'arrondissement de Tempelhof-Schöneberg, en étroite collaboration avec la fédération internationale IB Berlin-Brandenburg et l'administration du Sénat pour les affaires sociales. Le centre sera maintenu ouvert jusqu’au 30 septembre.

Dans cet esprit, les pirates exigent donc avec «véhémence» que l'action hivernale soit complétée par une action estivale et qu'une «mesure rapide et non bureaucratique» soit donc mise en place, en solidarité avec les plus démunis.

Pas de réponse à la Chambre, mais une prise de position

Le 3 août, le parti a également fait savoir par voie de communiqué que sa question parlementaire classifiée comme urgente à l'adresse du ministère de l'Intégration n'a pas encore été reconnue comme telle.

Pour la ministre Corinne Cahen (DP), qui a contacté personnellement par téléphone la rédaction vendredi dernier, il n'est pas utile selon elle de mettre en place une telle initiative, «les associations existantes s'occupant déjà des sans-abris tout au long de l'année».

Contactée par la rédaction préalablement, la Dräieck asbl dédiée à la gestion de l’action hiver a tenu à expliquer que «toutes urgences d’hébergement seraient nécessairement décidées par et en concertation avec le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région».

Caritas Luxembourg présente neuf revendications politiques L’association Caritas a publié son rapport annuel 2021 ce jeudi. Tourné vers l’avenir et les prochaines législatives, il est composé de neuf propositions pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté.

L'association fondée via Caritas Luxembourg (laquelle ayant signalé une augmentation du sans-abrisme sur les dernières années), la Croix-Rouge luxembourgeoise et Inter-Actions, se doit de «gérer la structure d’urgence multifonctionnelle du Findel pour faire face à toutes urgences d’hébergement en fonction des catastrophes naturelles, environnementales et humaines que le pays pourrait traverser».

Les très fortes chaleurs amenées à devenir de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique, il est selon toute vraisemblance fort probable que les journées de canicules estivales finissent à l'avenir par être reconnues comme des «catastrophes environnementales», même s'il ne faut rien attendre de tel pour cet été 2022...

