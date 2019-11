La ministre de la Famille et de l'Intégration (DP) se retrouve au cœur d'une polémique initiée par la CSJ, suite à un courrier adressé à l'UCVL concernant des préoccupations d'ordre privé et rédigé à partir de son adresse au ministère.

Corinne Cahen au centre d'un «conflit d'intérêts»

Jean-François COLIN La ministre de la Famille et de l'Intégration (DP) se retrouve au cœur d'une polémique initiée par la CSJ, suite à un courrier adressé à l'UCVL concernant des préoccupations d'ordre privé et rédigé à partir de son adresse au ministère.

Dans un courrier électronique adressé à l'UCVL (Union des commerçants de la Ville de Luxembourg), Corinne Cahen, la ministre de la Famille et de l'Intégration se plaint de la situation compliquée et perturbée dans laquelle se trouve son entreprise familiale «Chaussures Léon S.à r.l.» suite au chantier du tram.

En outre, ce mail envoyé à l'association professionnelle pour défendre sa cause est rédigé depuis l’adresse officielle de la ministre et non depuis un compte privé.

Dans un communiqué, les jeunes CSV dénoncent un «conflit d’intérêts», estimant que «la ministre et le gouvernement manquent de transparence». La CSJ soulève la question de savoir si le comportement de la ministre est «déontologiquement justifiable», en «défendant ainsi les intérêts de son propre magasin de chaussures en sa qualité de ministre de la Famille.»

Selon la CSJ, un poste ministériel ne peut en aucun cas être un «self-service shop» pour promouvoir des intérêts privés.

Le magasin de chaussures Léon, entreprise familiale de la ministre Corinne Cahen, voit son bon fonctionnement aujourd'hui fortement perturbé par les travaux du tram Photo: Anouk Antony

Les jeunes CSV demandent des explications à la ministre de la Famille afin de préciser ce qu’ils estiment être «un abus de pouvoir» et au gouvernement d'«adapter le Code de conduite le plus rapidement possible afin qu'un pareil cas, représentant clairement un conflit d'intérêts, soit interdit à l'avenir.»

Pour l’heure, Corinne Cahen n’a pas encore réagi à ce début de polémique.