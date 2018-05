On l'attendait avec impatience, la voici: la plateforme CoPilote pour coordonner le covoiturage dans la Grande Région a été lancée ce mardi, assortie d'applis mobiles pour Android et iOS.

CoPilote: le Luxembourg lance sa plateforme de covoiturage

"Chaque matin, c'est 250.000 sièges automobiles vides qui entrent dans la capitale": d'emblée, le ministre François Bausch démontre tout le potentiel d'un covoiturage organisé pour désengorger les routes aux heures de pointe.

C'est l'objectif de CoPilote, un site web et ses applis mobiles lancés ce mardi par le ministère du Développement durable et des Infrastructures. Une sorte de #CovoitMetzLux en version de luxe!

D'ici à 2025, le Luxembourg espère bien augmenter le nombre de passagers lors des trajets quotidiens domicile-travail et faire en sorte qu'une voiture sur deux transporte au moins 2 personnes.

A l'image de ce qui se fait déjà en France avec BlaBlaCar par exemple, CoPilote facilite la mise en relation d'inconnus qui conviennent de voyager ensemble sur des trajets communiqués à l'avance.

Comment ça marche?

Rien de plus simple: directement sur le site web ou depuis l'appli mobile, créez votre profil et renseignez les trajets pour lesquels vous acceptez de faire du covoiturage, ou bien, si vous êtes passager, recherchez un trajet en précisant vos lieux de départ et d'arrivée souhaités.

En ce qui concerne le prix du trajet, il peut être gratuit ou payant, c'est le conducteur qui décide: un calculateur intégré affiche une estimation des frais à sa charge pour le trajet configuré à hauteur de 0,7 cent/km/passager mais il peut choisir d'être défrayé jusqu'à 0,10 cent/km/passager.

CoPilote vous rembourse vos trajets

La plateforme permet l'utilisation d'un porte-monnaie électronique ou l'utilisation d'une carte bancaire pour régler ses trajets:

le conducteur reçoit directement les versements des passagers,

les passagers peuvent payer facilement et rapidement,

lors des "phases d'incitation" décidées par le ministère, les passagers reçoivent directement un remboursement dans leur porte-monnaie électronique.

CoPilote

Ce système de remboursement incitatif pourra être activé dès que le ministère le jugera utile: en cas d'épisode de pollution par exemple, pour encourager le recours au covoiturage ou encore lors des travaux sur les lignes ferroviaires prévus cet été.

Le tronçon Bettembourg-Luxembourg sera fermé à la circulation du 14 juillet au 24 août et durant cette période, les frontaliers qui utiliseront CoPilote pour covoiturer verront leurs frais remboursés!

Ainsi, pour un trajet entre Thionville et Luxembourg, soit 36 km environ, du lundi au vendredi, le chauffeur obtient 25,50 euros par semaine de la part de chaque passager. CoPilote rembourse ensuite 20 euros à chaque passager via son porte-monnaie électronique (voir conditions complètes sur le site).

A noter que la plupart des utilisateurs ne font pas payer ces trajets qu'ils font de toute façon.

Une option géolocalisation et des "communautés"

Pour faciliter la rencontre entre conducteur et passagers, il est possible d'utiliser l'option "géolocalisation" de CoPilote: disponible 10 minutes avant le départ, l'affichage en temps réel permet de localiser directement les participants au trajet.

Voici une vidéo tournée en temps réel sur laquelle on voit le petit pictogramme de la voiture se rapprocher du passager:

Par ailleurs, les entreprises peuvent créer des "communautés" privées pour mettre en lien leurs salariés directement sur CoPilote. "Les sociétés peuvent ainsi inviter et gérer les membres, créer des événements, et avoir accès à des widgets pour visualiser les trajets des membres sur d'autres supports. On veut inciter les entreprises à promouvoir le plus possible le covoiturage auprès de leurs collaborateurs, à travers des places de parking réservées pour CoPilote par exemple."

L'organisateur d'un événement public comme un concert ou un événement sportif, a la possibilité de créer un "événement" spécial sur la plateforme CoPilote: ainsi, les utilisateurs peuvent voir tous les covoiturages disponibles pour se rendre sur place!

Tous les P+R et aires de covoiturage de la Grande Région sont répertoriés dans CoPilote et il est possible de créer directement des trajets au départ de ces parkings ou vers ceux-ci.

Une voie réservée sur autoroute

Ça fait rêver: la voie de gauche exclusivement dédiée aux transports publics et aux usagers pratiquant le covoiturage (au moins 3 personnes par véhicule) en cas d'embouteillage, ce sera bientôt une réalité. Sans compter qu'en "période d'incitation", les frais du trajet sont remboursés aux passagers. Un vrai bon plan!

Et question assurance?

Pas de souci pour les assurés du Luxembourg: les couvertures accordées s'étendent au covoiturage sans qu'une déclaration préalable ne soit nécessaire. Attention pour les véhicules de leasing, il faudra s'assurer que le covoiturage est permis sans restriction dans votre contrat.

CoPilote

Une option 100% femmes

CoPilote a pensé aux conductrices qui ne connaissent pas encore le covoiturage et qui craignent les mauvaises rencontres en attendant que les profils des membres de la communauté soient notés: en cochant l'option "100% femmes", la plateforme ne propose des trajets communs qu'aux utilisatrices.

D'autres améliorations sont annoncées: lors de la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre 2018, le site web et les applis CoPilote seront dotés d'une version en allemand et d'une version en anglais.