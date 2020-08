Copie à revoir sur le financement des partis

La loi sur le financement des partis doit être réformée pour la troisième fois. Mais le Conseil d'État porte un regard critique sur les propositions pourtant unanimement soutenues par les formations politiques du pays.

(pj avec Annette Welsh) Le 19 décembre 2019, Marc Baum (Déi Lénk), Eugène Berger (DP), Alex Bodry (LSAP), Sven Clement (Pirates), Gast Gibéryen (ADR), Léon Gloden (CSV) et Josée Lorsché (Déi Gréng) soumettaient au Parlement une proposition de loi. Son thème : l'augmentation du financement public accordé aux partis luxembourgeois. Une union sacrée politique qui vient de voir treize oppositions formelles du Conseil d'Etat se lever face à elle.

Si l'institution ne trouve rien à redire sur le fait que l'Etat abonde le budget des formations qui agissent au nom du pluralisme électoral, elle est bien plus prudente sur certaines formulations (créant des incertitudes juridiques) et pointe également des violations flagrantes de principes constitutionnels. Ainsi, par exemple, la haute autorité n'apprécie-t-elle pas le fait que les partis politiques se voient désormais accorder une «capacité juridique». Celle-ci leur permettrait d'accomplir divers actes comme l'embauche de personnels ou la location ou l'achat de locaux. Difficile à imaginer alors que certaines formations sont constituées comme asbl (association sans but lucratif) et que d'autres ne disposent d'aucune forme juridique spécifique.

Les partis présents à la Chambre embauchent à tour de bras grâce à des nouveaux moyens financiers qu'ils se sont vu accorder fin 2019. Selon les parlementaires, il s'agit d'une bonne opportunité pour améliorer leur travail et permettre un rééquilibrage des forces face au gouvernement.

Le Conseil d'État demande également que des formulations telles que «les revenus ne provenant pas d'activités politiques» ou l'interdiction des «activités de nature commerciale» soient définies plus précisément. Sans cela, estiment les ''sages", le calcul de la dotation d'Etat sera difficile à déterminer. Actuellement, le total du montant versé aux sept formations de la représentation électorale dépasse les 2,6 millions d'euros annuels.

Plus généralement d'ailleurs, le Conseil d'Etat tique sur l'augmentation de la part du financement public (de 75 à 80 % des recettes globales). La crainte : que les partis ne perdent leur ancrage dans la population en devenant trop dépendants aux fonds publics.

Epluchant soigneusement la proposition de loi, les conseillers d'Etat multiplient les oppositions de détail. Appuyant leurs avis sur de nombreux cas pratiques survenus lors de précédentes élections. Tout comme la haute autorité entend que soient précisées les conséquences pénales qui pèseraient si la déclaration (sous serment) de la totalité des dons reçus s'avérait mensongère. Les législateurs ont omis ce point dans leur texte. Et ainsi de suite, jusqu'à ce point que le Conseil qualifie «d'inconstitutionnel». Dans la proposition, il est indiqué qu'un candidat reste passible de poursuites même si c'est son parti qui n'inscrit pas les frais dans sa comptabilité. Là encore, une révision s'impose.

La situation / Les évolutions

Actuellement, les partis politiques doivent avoir présenté des listes complètes dans quatre circonscriptions électorales et avoir obtenu au moins 2% des voix pour bénéficier de la subvention annuelle de l'État. Elle se compose d'un montant forfaitaire de 100.000 euros et d'un montant supplémentaire de 11.500 euros pour chaque point de pourcentage obtenu au-delà des 2% fatidiques. La dotation ne peut toutefois pas représenter plus de 75 % des revenus totaux du parti, ce qui signifie que les fonds propres doivent également provenir des cotisations des membres ou des contributions des élus, par exemple.

En contrepartie, le parti doit remettre au Premier ministre ses statuts, une liste de ses dirigeants, un extrait avec tous les donateurs et les comptes et bilans. Ils sont publiés au Mémorial B et le Président du Parlement en reçoit également un exemplaire, qu'il place sur le site Internet du Parlement pour une consultation gratuite. La Cour des comptes vérifie les informations fournies par les partis. En cas d'informations incorrectes, le double du montant concerné est déduit l'année suivante.

Une augmentation de 40%

À l'avenir, le montant forfaitaire annuel de 100.000 euros doit être porté à 7 500 points indiciaires - points d'indice correspondant au régime des fonctionnaires - qui s'élèvent actuellement à 143 306€. Les montants supplémentaires doivent être portés de 11.500 euros à 800 points d'indice (15 286€). Cela signifierait une augmentation de 40% et une indexation, avec l'argument que cela couvrirait principalement les frais de personnel et que les salaires seraient soumis à l'indice. Ce qui est nouveau, c'est que même un parti qui a obtenu plus de deux pour cent des voix, si l'on considère une seule circonscription, devrait recevoir un forfait annuel de 1 800 points d'indice. L'exigence d'avoir présenté des listes complètes dans les quatre circonscriptions serait supprimée à l'avenir.

Autre nouveauté : les subventions publiques ne devront pas représenter plus de 80% des recettes globales de la structure centrale d'un parti. En contrepartie, les revenus qui ne sont pas directement liés aux activités du parti seront exclus et les activités commerciales seront interdites. Si la liste des candidats d'un parti comprend des personnes qui appartiennent à un autre parti ou à une autre organisation, les mêmes exigences de financement et de comptabilité s'appliquent à eux - tout doit être rendu transparent.

La loi électorale présentée modifie également les conditions d'indemnisation des campagnes électorales. Lors des élections européennes, la barre sera abaissée de 5 à 2% des votes pour bénéficier de la mesure. Sinon, l'indemnisation ne sera plus basée sur le nombre de mandats obtenus par les députés, mais graduée en fonction du pourcentage des voix. En commençant par 5.000 euros pour 2%, jusqu'à 74.500 euros à partir de 25% des voix. Jusqu'à présent, le montant varie entre 50.000 euros pour un à quatre mandats et 200.000 euros à partir de douze mandats.