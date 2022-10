La collaboration entre Luxair et German Airways sera prolongée et développée l'été prochain : les deux partenaires viennent de signer un contrat de prolongation jusqu'en novembre 2023.

Coopération renforcée entre Luxair et German Airways

Simon MARTIN La collaboration entre Luxair et German Airways sera prolongée et développée l'été prochain : les deux partenaires viennent de signer un contrat de prolongation jusqu'en novembre 2023.

Après une période de turbulences, marquée par des manifestations du personnel, Luxair a récemment annoncé qu'elle volera plus fréquemment vers plusieurs villes d'Europe, le Maroc et les Émirats arabes unis, dans le cadre de l'adaptation du plan de vol pour l'hiver 2022/2023. Mais ce n'est pas tout.

Dans un communiqué de presse envoyé ce mardi, la compagnie aérienne luxembourgeoise évoque également une coopération renforcée avec German Airways, opérateur allemand d'avions charter et de location avec équipage. La coopération comprend d'une part la poursuite de l'utilisation, depuis mai 2022, de l'Embraer immatriculé D-ACJJ de German Airways aux couleurs de Luxair pour cette saison hivernale et pour la prochaine période estivale.

Un deuxième avion dès l'été 2023

D'autre part, la coopération sera étendue à un deuxième avion pour la saison d'été 2023. Un deuxième Embraer E190 de German Airways sera alors mis en service en wetlease (Par un autre opérateur aérien, Luxair en l'occurence, NDLR). Le deuxième avion, qui sera mis en service dès le 23 mars 2023, sera également utilisé au départ de l'aéroport de Luxembourg sur différentes lignes en Europe aux couleurs de Luxair. «C'est un très grand succès pour notre équipe. J'en remercie tout particulièrement nos collègues navigants qui ont fait leurs preuves au quotidien auprès des passagers de Luxair. Je remercie également les équipes opérationnelles de Luxair qui ont mis en oeuvre cette coopération avec un engagement et un professionnalisme impressionnants», a déclaré la Directrice Générale de German Airways, Maren Wolters.

Cette dernière estime que «le partenariat avec German Airways a permis à Luxair de faire face à la hausse inattendue de la demande au début de l'été 2022». «Cela n'aurait pas été possible avec nos propres capacités. Au cours d'une année très exigeante pour l'aviation européenne, Luxair a fait ses preuves et envisage avec confiance une année 2023, qui, pourtant ne s’annonce pas moins difficile», déclare Gilles Feith, CEO de Luxair. «Luxair fait désormais partie du portefeuille de clients réguliers parmi les compagnies aériennes européennes de renom, qui font volontiers et durablement appel au soutien de German Airways - tout comme British Airways, Air France ou la nouvelle italienne ITA».

Rappelons que la flotte de Luxair se compose actuellement de 19 avions de type Boeing 737 et De Havilland DHC-8-400. Avec l'Embraer de 100 places, German Airways se positionne exactement entre le Boeing bimoteur, plus grand, et le, plus petit, turbopropulseur, ce qui élargit considérablement la flexibilité de la flotte de la compagnie aérienne luxembourgeoise.

