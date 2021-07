Au Luxembourg, l'Ilnas poursuit ses tests et ses contrôles notamment sur la qualité des produits désinfectants recommandés dans le cadre de la protection face au covid. Et pas de cadeau en cas de manquement.

Contrôles sanitaires

Trois gels hydroalcooliques retirés du marché

Là où il y a un besoin, il y a... parfois des arnaques. Et l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (Ilnas) est bien placé pour le savoir. C'est en effet à ce service que revient le devoir de contrôler le respect des normes exigées pour tout produit vendu ou employé au Grand-Duché. Alors forcément, avec la crise covid, sa vigilance a notamment porté sur les masques ou les gels hydrolacooliques.

Le gouvernement a distribué 279.000 masques défectueux En avril dernier, le Luxembourg a commandé 850.000 masques KN95 à l'étranger. Deux modèles ont dû être rappelés après leur distribution en cliniques, aux dentistes et à certaines administrations.

Ainsi, depuis mars 2020 et le début de l'épidémie au Grand-Duché, les agents de l'Ilnas ont-ils contrôlé 46 magasins, «online shops» et fournisseurs de services mettant à disposition des produits désinfectants. Des opérations qui ont permis à ce jour de constater 252 infractions, vient de révéler l'Institut.

Certes, dans la plupart des cas, l'administration a sanctionné par «des mesures administratives correctives» les faits reprochés. Autrement dit l'interdiction de mise à disposition sur le marché et retour des produits au fournisseur, voire l'élimination de la marchandise. Mais les constats de l'Ilnas ont aussi engendré 22 amendes administratives, pour un montant de 56.500 euros.

Trois bons conseils Pour les nettoyants et désinfectants pour les mains à base d'alcool, l'Ilnas a plusieurs recommandations :

- Ne prendre que des produits contenant, au moins, 70% d'alcool. Ils sont généralement «présumés être efficaces contre les virus enveloppés et les bactéries».

- Éviter les nettoyants et désinfectants pour les mains qui sont également destinés aux soins de la peau. La double action est rarement effective.

- Eviter les produits ne portant pas d'instructions pour une utilisation sûre, d'avertissements et/ou pictogrammes.

Il y a peu, l'institut luxembourgeois a également fait partie d'une vaste opération de contrôles menée à l'échelle européenne. Sur 39 échantillons de produits et désinfectants pour les mains vendus sur le marché européen testés, le service a particulièrement étudié trois produits. Les tests devant être axés notamment sur la composition chimique (teneur en substance active ; identité de la substance active), l’étiquetage mais aussi l’efficacité réelle du liquide ou gel proposé aux consommateurs.

Pour la conformité chimique, rien à redire. Mais aucun des trois produits ne disposait des notifications nécessaires pour être vendu. «Ils ont donc été retirés du marché», informe l'Ilnas qui a également noté sur deux contenants «des manquements au niveau des étiquettes». Rien de dangereux, mais des fautes à sanctionner d'autant plus dans le climat de lutte anti-covid actuel.





