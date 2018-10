Peu après 20 heures jeudi, la police grand-ducale a frappé en plusieurs endroits du quartier de la gare centrale à Luxembourg-Ville. Quinze personnes ont été arrêtées. Deux ont été placées en détention.

Contrôle de stupéfiants: 15 arrestations, deux inculpations

(Steve Remesch - trad. MF) – Impossible à manquer: lorsque la voiture de patrouille de la police a bloqué l'accès à la partie haute de la rue de Strasbourg, peu après 20 heures jeudi, et que plusieurs voitures de police ont bloqué l'avenue de la Liberté dans le sens contraire, tout s'est agité dans le quartier. Plusieurs personnes ont immédiatement cherché refuge, certaines dans un restaurant situé à l'entrée d'un centre commercial.

Mais les policiers se lancent rapidement à leurs trousses avec leurs chiens reniffleurs. Dans un café, on entend par deux fois le clic des menottes. Plusieurs femmes quittent rapidement l'établissement puis disparaissent rapidement au coin de la rue. Elles reviennent quelques instants plus tard - leur téléphone portable à la main - pour filmer la police au travail. Deux premières personnes sont arrêtées et emmenées dans un break.



Les policiers n'ont pas encore fini. Plus loin dans la rue, au niveau de la rue Adolphe Fischer, ils marchent le long des voitures garées en bordure de route en direction de l'école de la gare. Non loin du carrefour de la rue du Fort Wedell, se produisent d'autres arrestations. Trois hommes sont fouillés et finalement, montent dans un fourgon de police et sont emmenés.

Comme précisé par le Service de presse de la police ce vendredi matin, 15 personnes ont été arrêtées lors de ces contrôles dans le quartier de la gare - pour vérification dit-on. On peut supposer qu'ils étaient tous en possession de drogues. De la cocaïne, de la marijuana ainsi que des téléphones portables et des espèces ont été saisis.



Deux personnes soupçonnées de trafic de drogue ont été arrêtées et présentées à un juge d'instruction ce vendredi. Il a ordonné, dans les deux cas, un placement en détention provisoire.