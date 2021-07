En collaboration avec l'Ilnas, les agents luxembourgeois ont empêché l'importation de protections buccales ne répondant pas aux normes européennes.

Contrefaçons

Les douanes ont bloqué 685.000 masques non conformes

En début de semaine, l'agence de l'Environnement faisait savoir qu'elle avait permis de retirer du marché luxembourgeois trois gels hydroalcooliques, maintenant voilà les douanes qui confirment avoir stoppé l'arrivée de masques non conformes depuis le début de la crise. Soit, excusez du peu, 685.000 pièces qui n'avaient pas lieu d'être vendues et encore moins utilisées au pays.

Le ministre de l'Economie a confirmé l'information dans une récente réponse parlementaire. Au député André Bauler (DP) qui l'interrogeait sur de possibles fraudes, Franz Fayot (LSAP) n'a pas manqué de rappeler que sur le territoire national, l'Ilnas veillait bien au grain. C'est ainsi que l'Institut luxembourgeois de normalisation, d'accréditation, de sécurité et de qualité des produits et services ne cesse de vérifier soit les qualités physiques des produits en circulation (fabriqués nationalement ou importés) et s'assure de la conformité (y compris administrative) de ces produits devant disposer d'un agrément CE.



Des contrôles qui peuvent aussi s'effectuer dans les commerces directement. C'est d'ailleurs ainsi que 47 modèles non conformes ont été détectés lors de visites en magasins et dans des pharmacies. Cette fois, ce sont 450.000 masques supplémentaires qui ont immédiatement été retirés du circuit de vente avec interdiction formelle de distribution dans le pays.

