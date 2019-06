Le forum Stand Speak Rise Up du mois de mars a donné lieu à un Livre Blanc dans lequel la Grande-Duchesse Maria Teresa et ses partenaires soulignent les lignes directrices de leur mobilisation.

Contre le viol de guerre, le début d'une bataille

Gaston CARRE Le forum Stand Speak Rise Up du mois de mars a donné lieu à un Livre Blanc dans lequel la Grande-Duchesse Maria Teresa et ses partenaires soulignent les lignes directrices de leur mobilisation.

Le forum Stand Speak Rise Up fin mars de cette année à Luxembourg, moment culminant d'une vaste mobilisation contre les violences sexuelles en «zones sensibles», fut un événement aussi remarquable que remarqué, par le nombre et la notoriété des intervenants, par la présence à leurs côtés de plusieurs «survivantes», par la ferveur qui l'anima et le retentissement qu'il connut au Grand-Duché et au-delà.



Aux yeux de son instigatrice toutefois, la Grande-Duchesse Maria Teresa, ce succès serait une réussite dans la mesure où ce retentissement serait durable, et où l'événement donnerait lieu à un engagement pérenne. Cet engagement est formulé en toutes lettres désormais, dans un Livre blanc qui rappelle les temps forts du forum pour souligner une fois encore l'abjection qu'il vise à combattre et, surtout, entériner une volonté commune de poursuivre la lutte entamée.



50 survivantes

Organisé avec la collaboration de la juriste Céline Bardet, fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, le forum Stand Speak Rise Up – les 26 et 27 mars – avait réuni plus de 50 survivantes venues témoigner aux côtés de trois prix Nobel de la paix (Denis Mukwege, Nadia Murad, et Muhammad Yunus), de nombreux juristes, chercheurs et ONG. La rencontre fut couronnée par un appel solennel de la Grande-Duchesse à dénoncer le viol comme arme de guerre, à empêcher sa prolifération et à soutenir les victimes dans leur reconstruction et leur besoin de justice.



Mobilisation contre le viol de guerre La Grande-Duchesse Maria Teresa et Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix, présentent le forum international «Stand Speak Rise Up!» contre le viol de guerre.

«C'est un événement au-delà de mes plus hautes espérances» avait confié la Grande-Duchesse dans les dernières heures du forum. «Chacune et chacun à sa place, les survivantes d'abord et tous ceux qui travaillent à défendre leur cause ont été admirables dans cette mobilisation contre un fléau qui désormais ne sera plus toléré. Une dynamique est à l'œuvre, et ces deux journées y auront contribué.»



Un tournant



Jean-Christophe Rufin, écrivain, académicien et figure de proue de l'action humanitaire, parla d'un «tournant» dans son discours de clôture: «C'est un tournant auquel nous assistons. A une nouvelle étape dans l'action humanitaire. On prend conscience maintenant, dans toute leur étendue, des violences qui frappent les femmes, et l'on a compris aussi que par-delà les corps ce sont des personnalités dans toutes leurs dimensions qui sont à soigner».



C'est au caractère multi-dimensionnel du fléau, et à la diversité des actions requises pour le combattre que rend justice ce Livre blanc. Qui rappelle qu'il faut repérer les victimes, aider celles-ci à s'exprimer, nommer collectivement le mal, se donner les moyens de soigner les corps, de restaurer les personnes dans leur dignité, d'assurer une prise en charge des enfants nés du viol, se donner les moyens de repérer les coupables aussi, et les outils juridiques qui permettent de les traduire en justice, de prévenir la réitération des violences par une prise de conscience, la plus ample possible, de ce qu'est le viol de guerre et de son caractère absolument intolérable.



Un commencement

Car «les violences sexuelles comme arme de guerre, de soumission et de terreur, sont une ignominie encore trop ignorée, et, souvent, volontairement occultée» affirme la Grande-Duchesse dans le Livre blanc. «A la violence des viols, le plus souvent faits sur les femmes, s'ajoutent la terreur, la honte, et, parfois, la mise à l'écart ou l'abandon notamment des enfants qui en naissent plus tard. Tout cela méthodiquement planifié dans le but de terroriser, spolier, humilier, pousser à l'exil… Les violences sexuelles sont des bombes à fragmentation de long terme dont la recrudescence depuis les années 90 ne peut qu'inquiéter pour l'avenir».



Foto: © Cour grand-ducale/Cover du "Livre Blanc"

Le Livre blanc rappelle les moments saillants du forum et souligne les grandes lignes d'action qui ont émergé des débats et réflexions. «Ce sont les directions que nous suivrons au sein de Stand Speak Rise Up» affirme la Grande-Duchesse, qui d'ores et déjà a conçu des outils institutionnels pour la mise en oeuvre durable des directions ainsi définies. «Car ce premier forum n'était pas un aboutissement, mais un commencement. Celui d'une lutte, que je pressens acharnée, pour faire bouger les lignes.» Une association éponyme – Stand Speak Rise Up – a été constituée, et a commencé d'agir.