C'est la proposition faite par les ministères de la Mobilité et de l'Environnement pour sortir de l'impasse.

Contournement de Bascharage: un tunnel sous la forêt du Bobësch?

Voit-on enfin le bout du tunnel dans l'épineux projet du contournement de Bascharage? Toujours est-il que, ce jeudi 2 mars, les ministres de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch (Déi Gréng), et de l'Environnement, Joëlle Welfring (Déi Gréng) ont avancé l'idée d'un tunnel sous la forêt du Bobësch pour sortir de l'impasse.

C'est en tout cas le nouveau projet présenté aux représentants des communes de Käerjeng et de Sanem, reçus ce mercredi et ce jeudi, pour relier l'autoroute A13 à la zone d’activité économique «Robert Steichen» à Bascharage. Si le tracé du contournement évolue, l'objectif reste identique: «délester le centre de Bascharage, notamment du trafic de poids lourds».

Le nouveau tracé du contournement de Bascharage, présenté aux représentants des communes. Document: ministères de la Mobilité et de l'Environnement

Ce projet de contournement de Bascharage est dans les cartons depuis de très nombreuses années, mais les réticences et oppositions locales ont toujours été nombreuses, en raison notamment de la présence d'une zone protégée «Natura 2000». Dernier acte de résistance en date: la présence de jeunes militants environnementaux dans les arbres de la forêt du Böbesch l'été dernier.

Un tunnel de 600 à 700 mètres

Mais le gouvernement semble avoir changé son fusil d'épaule avec ce projet de tunnel. «Depuis 2022, les études des mesures pour compenser l’impact environnemental, le Plan national de mobilité 2035 et la décision d’optimiser l'A13 et l'A4 ont modifié profondément les conditions cadres du projet», expliquent les ministères de la Mobilité et de l'Environnement, qui soulignent vouloir concilier la nécessité de désengorger le trafic routier et celle de protéger la nature.

Le nouveau plan prévoit donc «de réduire considérablement l’impact sur les zones de loisirs et sur la zone protégée Natura 2000; d’aménager un tunnel de 600 à 700m en dessous de la zone protégée; d’orienter la nouvelle route directement dans le zoning communal Op Zämer et la zone d’activité économique nationale Robert Steichen au lieu de contourner les deux zoning; de laisser accessible l’arrêt ferroviaire Bascharage-Sanem pour les piétons, cyclistes, lignes de bus et voitures.»

Les premières études ont été menées en ce sens et semblent confirmer que ce nouveau tracé, avec un tunnel, répond aux différents enjeux. Reste désormais à savoir ce qu'en pensera la population...

