Etude

Consulter ses e-mails avant de dormir augmente le stress

Selon des chercheurs, le travail à domicile entraîne cependant moins de stress lié au travail et moins de problèmes de santé.

Certaines personnes la considèrent comme sacrée, d'autres ont oublié depuis longtemps où elle se trouvait: on parle bien sûr de la frontière entre le travail et la vie privée. Le fait qu'elle soit si souvent franchie est notamment lié à l'arrivée des technologies de communication modernes qui, d'une part, ont énormément simplifié la vie professionnelle et, d'autre part, remettent de plus en plus en question la nécessité d'une présence physique dans l'entreprise.

Entre accès à distance et disponibilité permanente

Le télétravail, qui s'est généralisé ces trois dernières années en raison de la pandémie, serait impensable sans les techniques d'information telles que la messagerie ou l'accès à distance aux réseaux d'entreprise. Mais les possibilités qui en découlent, non seulement pendant les heures de travail, mais aussi après le travail ou pendant les vacances, sont-elles plutôt bonnes ou plutôt mauvaises pour le bien-être personnel ?

L'accès à distance aux réseaux de l'entreprise est bon pour le bien-être des travailleurs. Ludivine Martin, chercheuse au Liser

Les deux chercheurs Ludivine Martin et Nicolas Poussing du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) se sont penchés récemment sur cette question avec leur collègue Thierry Pénard de l'Université de Rennes. L'équipe a voulu savoir si les travailleurs sont globalement plus heureux lorsqu'ils sont en contact avec leur entreprise en dehors des heures de travail. La réponse est courte: cela dépend.

«L'accès à distance aux réseaux de l'entreprise est bon pour le bien-être des salariés», explique Ludivine Martin, chercheuse à Liser. En revanche, être contacté régulièrement par mail ou smartphone en dehors des heures de bureau est néfaste - sauf s'il s'agit d'une astreinte, ajoute-t-elle.

L'utilisation est-elle volontaire ou imposée ?

Les effets des différentes technologies étant différents, les chercheurs ont distingué dans leur étude «l'utilisation choisie et l'utilisation subie». Ainsi, lorsqu'un employé dispose d'un accès à distance au réseau de l'entreprise, c'est bon pour son bien-être, explique la spécialiste du marché du travail. Cependant, l'utilisation des smartphones et des e-mails à des fins professionnelles brouille la frontière entre la vie familiale et la vie professionnelle, ce qui entraîne une augmentation du stress au travail et une baisse de la satisfaction de vie.



«De plus, les travailleurs qui doivent consulter et écrire des e-mails après les heures de travail ne peuvent pas s'absenter et subissent une plus grande pression pour continuer à travailler, même s'ils sont malades», expliquent les chercheurs. En revanche, l'accès à distance au réseau de l'entreprise serait associé à moins de stress lié au travail et à moins de problèmes de santé.

Une préoccupation pour de plus en plus de travailleurs

Les données sur lesquelles l'équipe a choisi de baser son étude proviennent d'une enquête menée dans le secteur privé, à laquelle ont certes participé de nombreux travailleurs - y compris des navetteurs frontaliers français, belges et allemands - mais qui a été collectée dès 2013, donc bien avant la pandémie et ses répercussions sur la vie professionnelle de nombreuses personnes. Du point de vue de l'équipe de recherche, les données fournies à l'époque peuvent tout à fait être transposées à l'époque actuelle.

«Nos résultats sont toujours pertinents et on peut s'attendre à ce que les effets observés concernent désormais une plus grande partie des travailleurs en raison de la grande diffusion des technologies de l'information et de la communication qui permettent de travailler à domicile», expliquent Ludivine Martin et ses deux collègues.

«Le travail à domicile doit être considéré comme une étape irréversible pour répondre aux souhaits des collaborateurs et assurer une plus grande flexibilité dans l'entreprise» Ludivine Martin, chercheuse au Liser

Les entreprises ont une part de responsabilité

Le bureau à domicile, désormais largement répandu, a fait tomber les barrières entre le travail et la vie privée, et de nombreux employés ont pris l'habitude de travailler en dehors des heures de travail, d'envoyer des e-mails et d'y répondre, expliquent les chercheurs. Le travail à domicile ne peut plus être réduit à un programme de conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, mais constitue «une étape irréversible pour répondre aux souhaits des collaborateurs et assurer une plus grande flexibilité dans l'entreprise».

Les employeurs doivent donc être vigilants «quant à l'utilisation des technologies de communication et devraient réduire les contacts de leurs employés en dehors des heures de travail et améliorer l'infrastructure d'accès à distance», résument les chercheurs. Ils évoquent dans ce contexte l'introduction d'un «droit à la déconnexion», comme il en existe déjà un en France, afin d'éviter les effets néfastes de l'utilisation des technologies de communication.

