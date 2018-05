L'édition 2018 de la Journée de l'Europe s'est déroulée ce mercredi place d'Armes à Luxembourg, une occasion d'échanger sur les thématiques européennes. Découvrez nos vidéos.

Consultations citoyennes: ce qu'ils en disent à la fête de l'Europe

Par Léna Tisserant



A l'occasion de l'édition 2018 de la Journée de l'Europe qui commémore chaque année la Déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, considérée comme le discours fondateur de l'Union européenne, une consultation était organisée place d'Armes à Luxembourg. Une opportunité d'échanger sur l'Europe avec les personnes présentes sur place.

“La volonté de construire, mettre des choses en commun pour faire quelque chose de plus grand ensemble, reste encore aujourd'hui la philosophie de l'Union européenne et on doit la garder.” confiait le Premier ministre Xavier Bettel ce matin à notre micro. Venu ouvrir le village européen place d'Armes à Luxembourg aux côtés de la bourgmestre Lydie Polfer et d'élus européens, il a réaffirmé la place d'une Europe solidaire, dont les richesses culturelles, intellectuelles et économiques sont la force. La partie officielle de l'évènement s'est clôturée par la découpe du gâteau européen, que les visiteurs ont pu déguster tout au long de l'après-midi.

Un tour culturel de l'Europe



Le village européen s'organisait autour de plusieurs stands. Au centre de la place, un grand nombre d'Etats membres tenaient des stands d'informations, ce qui permettait aux curieux de découvrir les particularités culinaires et touristiques de leur pays. Un programme culturel varié (musique, danse, chant, folklore, expositions) ainsi que des animations destinées aux enfants et aux adolescents se sont déroulés tout le long de l'après-midi. “L'Europe pour moi au quotidien c'est une richesse humaine et intellectuelle” expliquait une visiteuse venue découvrir les danses traditionnelles estoniennes.

Une journée placée sur le thème de la jeunesse et de l'avenir de l'Europe

“L'Europe c'est mon pays. Je ne suis pas de telle ou telle nationalité, je suis avant tout européen” lance un visiteur qui attend devant le stand de la Commission européenne.

L'Europe c'est bien sûr un ensemble de populations, mais c'est aussi des institutions politiques. La journée étant placée sur le thème “La jeunesse et l'avenir de l'Europe”, les clusters politiques étaient présents sur place pour présenter leurs dispositifs d'action. A noter la présence d'Erasmus +, du Corps européen de Solidarité, d'Euraxess Luxembourg, et d'autres organismes venus expliquer leurs actions aux visiteurs.

Le Premier ministre Xavier Bettel avait annoncé le 20 avril dernier à Belval le lancement des consultations européennes sur l'Europe au Luxembourg dans le cadre du projet porté par le gourvernement français. Une série de manifestations sont prévues dans tout le pays depuis le 20 avril jusqu'au 2 juillet. Les consultations en ligne quant à elles ne seront disponibles qu'à partir du 21 mai prochain sur le site internet www.consultations-citoyennes.lu Pourquoi ? L'Union européenne fait face depuis ces dernières années à une montée du nationalisme comme en Italie ou en Hongrie, mais aussi face à des sujets qui divisent comme l'immigration, la mondialisation ou encore le développement durable. Cette séparation augmente sur le territoire un euroscepticisme, d'où un sentiment d'urgence de la part des politiques de consulter les citoyens.

Quand ? Les consultations citoyennes européennes, malgré une organisation différente selon les pays, se dérouleront sur une période commune d'avril à octobre. Une restitution globale est prévue en décembre prochain au Conseil européen.

Qui ? L'organisation de consultations citoyennes sur l'Europe n'est pas réservée aux institutions politiques. Toute personne peut prendre l'initiative de planifier une consultation aux seules conditions que le pluralisme, la transparence et le caractère public de l'évènement soient respectés. Plusieurs manifestations sont d'ores et déjà programmées autour de six grands axes : la prospérité et l'emploi, la sécurité, le développement durable, l'Europe dans le monde, l'innovation et enfin l'unité de l'Union européenne.

Pour la Journée de l'Europe, la Commission européenne lance une consultation publique en ligne, construite en douze questions, qui entre dans le cadre du projet Consultations citoyennes sur l'Europe. Une occasion de poser ces questions aux représentants présents. John F. Ryan directeur de la Commission européenne de la santé explique que la priorité de l'UE en matière de santé est essentiellement la prévention.

John F. Ryan, directeur de la Commission européenne de la santé, nous explique les priorités de l’Europe en matière de santé. #JournéedelEurope pic.twitter.com/4qMZvypbQj — Luxemburger Wort FR (@Wort_FR) 9 mai 2018

“La jeunesse c'est l'avenir”

La Journée de l'Europe a été également l'occasion de lancer la nouvelle campagne de la Commission européenne “EU&Me" et qui concerne les Européens âgés entre 17 et 35 ans. Cette campagne durera 18 mois. Elle est lancée dans les 28 Etats membres de l'UE et propose cinq films d'auteur, des évènements en plein air, des récits personnels de citoyens et de citoyennes et un concours pour jeunes réalisateurs.

Yuriko Backes, cheffe de la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg explique la campagne #EUandMe lancée à l’occasion de la #JournéedelEurope pic.twitter.com/53cNfnVuD5 — Luxemburger Wort FR (@Wort_FR) 9 mai 2018

Pour l'évènement, la Commission européenne présente place d'Armes a projeté en boucle les cinq films d'auteur visant à rendre l'Europe plus accessible aux jeunes en montrant comment l'UE peut améliorer leur vie. Tous les films sont accessibles sur le Youtube de la Commission européenne.



