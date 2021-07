Pour intervenir chez les particuliers touchés par les récentes inondations, plus d'entreprises ont reçu l'autorisation de ne pas appliquer les trois semaines de repos estival applicables pour les salariés du bâtiment et du génie civil

Luxembourg 2 min.

Construction

148 exemptions accordées pour le congé collectif

Patrick JACQUEMOT Pour intervenir chez les particuliers touchés par les récentes inondations, plus d'entreprises ont reçu l'autorisation de ne pas appliquer les trois semaines de repos estival applicables pour les salariés du bâtiment et du génie civil

Obligatoire. A chaque évocation du congé collectif qui s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises de travaux de bâtiment et de génie civil, l'Inspection du travail (ITM) ne manque jamais d'ajouter un mot : obligatoire. Ainsi, du 30 juillet au 22 août, la quasi-totalité des chantiers vont se retrouver à l'arrêt. Mais, à l'occasion, une commission peut accorder des exemptions. Et cette année, les demandes de dérogation n'ont pas manqué : 223 dossiers déposés et 148 exemptions accordées.

L'Etat fait une croix sur les pénalités de retard La rencontre organisée entre ministre des Travaux publics et représentants des acteurs de la construction a abouti à un accord de principe. Celui de soulager une partie des contraintes qui pèsent sur les entreprises actives sur les marchés publics en raison de la pénurie de matériaux.

Et si le nombre d'exonérations est près d'un quart supérieur à celui de 2020, les inondations des 14-15 juillet derniers n'y sont pas étrangères. Et nombre de dérogations ont été validées «tardivement et exceptionnellement» après ces intempéries, indique l'ITM. Un peu d'ailleurs à l'image de ce qui s'était déjà passé à l'été 2019 quand, en août, il avait fallu mobiliser des artisans pour remédier aux dégâts causés par le passage d'une tornade sur Pétange et Bascharage. Cette fois, l'eau a remplacé le vent, mais le besoin de plâtriers, chapistes, maçons, électriciens et autres corps de métier reste conséquent.

Dans la réalité, les 148 exemptions validées concerneront :

47 travaux dans les écoles,

22 pour des interventions dans des usines pendant l’arrêt de production

79 concernaient des chantiers urgents.

Le choix des exemptions a été fait par une c ommission ad hoc. Celle-ci se compose de deux membres représentant les syndicats contractants, deux membres représentant les employeurs et d’un membre représentant l’Inspection du travail. Et gare à qui ne respecterait pas l'obligation de respecter ces 15 jours ouvrables de repos, des contrôles pourront avoir lieu dans les semaines à venir.

Des contrôles, même en été

L'été dernier, par exemple, l’Inspection du travail et des mines accompagnée de l’administration des Douanes et Accises et la police grand-ducale avaient ainsi mobilisé ses inspecteurs et sanctionné 130 entreprises contrevenant au congé collectif. Avec, bien entendu, l'arrêt immédiat des travaux.

A noter que les entreprises de travaux d’installation sanitaire, chauffage et climatisation sont, elles aussi, concernées par le congé collectif. Mais celui-ci débutera à compter du 2 août pour s'achever le 22 août inclus.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.