L'actualité de cette semaine du 8 au 12 juillet sera notamment marquée par l'inauguration de la plage de Luxembourg-Ville mais aussi par la présentation des objectifs des six eurodéputés luxembourgeois et les derniers bilans parlementaires des partis politiques. Découvrez l'agenda de la semaine.

Luxembourg 3 min.

Constitution, harcèlement et Europe au programme

Sophie WIESSLER L'actualité de cette semaine du 8 au 12 juillet sera notamment marquée par l'inauguration de la plage de Luxembourg-Ville mais aussi par la présentation des objectifs des six eurodéputés luxembourgeois et les derniers bilans parlementaires des partis politiques. Découvrez l'agenda de la semaine.

Lundi 15 juillet

La semaine commence avec un échange de vues entre les anciens représentants de l'autorité de contrôle et les députés, sur le sujet ô combien épineux de ces dernières semaines: le fichier central de la police. Un dossier qui avait conduit la semaine passée l'opposition à quitter la Chambre.

Les sujets délicats s'enchaîneront ce lundi. Les membres de la Conférence des Présidents auront un échange de vues au sujet de l'organisation de la campagne référendaire concernant l’éventuelle future Constitution.

Les Pirates présenteront leur bilan parlementaire, après le CSV, DP, LSAP et Déi Gréng.

Côté Europe, les six eurodéputés luxembourgeois feront face à la presse de 10h30 à 13 heures. Christophe Hansen, Monica Semedo, Nicolas Schmitt, Tilly Metz, Charles Goerens et Isabel Wiseler-Lima évoqueront ainsi leurs objectifs et leurs attentes vis-à-vis de la Commission européenne où ils siégeront les cinq prochaines années.

L'opposition quittant la Chambre des députés le mardi 9 juillet dernier. Photo: capture écran

Mardi 16 juillet

Les députés se concerteront sur les suites à donner aux réunions avec les ministres concernant les rapports spéciaux de la Cour des comptes sur la participation de l'Etat au coût de l'enseignement musical, sur la réalisation de logements sociaux et sur le financement public des investissements hospitaliers.

Du côté de la capitale, le Luxembourg City Tourist Office présentera les activités prévues pour le «Summer in the city», à 11 heures.

Ce sera au tour de Déi Lénk de présenter leur bilan parlementaire, à 11h15.

Enfin, Ursula von der Leyen se présentera en session plénière au Parlement européen à Strasbourg de 9h à 12h30. Le vote du Parlement devrait se faire entre 18 et 20 heures selon le site officiel.

Ursula von der Leyen passera un grand oral devant le Parlement à Strasbourg. Photo: AFP

Mercredi 17 juillet

Les députés examineront les nouvelles demandes de pétition publique en vue de leur admission. Ils auront également un échange de vues sur la loi concernant le financement des partis politiques, notamment du point de vue des réseaux sociaux, dans le cadre de la loi sur le financement des partis politiques.

Pour rappel, l'opposition s'était interrogée la semaine passée sur la gestion des réseaux sociaux par la Chambre des députés: «Si les réseaux sociaux couvrent largement le travail parlementaire des groupes politiques de la majorité, ils ne rendent pas toujours compte du travail, notamment constructif, de l'opposition», pouvait-on lire dans la missive envoyée par le CSV, ADR, Déi Lénk et Pirates au président de la Chambre, Fernand Etgen (DP).

L'ADR sera le dernier parti politique à présenter son bilan parlementaire, à partir de 11h45.

Du côté de la place du Théâtre, la plage sera inaugurée à partir de 16h30 avec sable, transats et autres parasols disponibles tout l'été.

La plage de Luxembourg en construction. Photo: Maurice Fick

Jeudi 18 juillet

Suite à une demande du groupe politique CSV, les députés se pencheront sur la convention concernant l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Une thématique qui revient régulièrement sur le devant de la scène au Luxembourg, où le burn-out est de plus en plus présent.

La ministre, Taina Bofferding présentera le rapport annuel sur la violence domestique, élaboré par le comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence.

Vendredi 19 juillet

Le chef du gouvernement et ses ministres seront réunis pour le conseil de gouvernement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.